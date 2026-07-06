Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades del departamento del Huila confirmaron el hallazgo sin vida de Erica Puentes y Yorbis Vega, la pareja que permanecía desaparecida desde la madrugada del pasado martes.

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Los cuerpos fueron ubicados en inmediaciones del río Baché y en el sector conocido como la Mesa de Hernández.

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De acuerdo con información oficial, los jóvenes regresaban desde el municipio de Santa María con destino a Neiva cuando se perdió su rastro.

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Ambos se transportaban en motocicleta y el último contacto se registró en la vía que comunica a Santa María con Palermo, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda por parte de familiares y organismos de socorro.

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Tras varios días de labores, los cuerpos fueron encontrados en zona rural. Aunque se realizó una identificación preliminar, el Instituto de Medicina Legal adelanta los análisis forenses para establecer las causas y circunstancias del fallecimiento.

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