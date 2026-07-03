Desde su cuenta de Instagram, Tatiana Escudero, quien crea contenido relacionado con entretenimiento y artistas, dio a conocer la desaparición de su hermana, quien fue vista por última vez el domingo 28 de junio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Encontraron sin vida a Samuel Cárdenas, el joven bogotano que desapareció en playas de Puerto Colombia)

“Hoy es el cuarto día en que mi hermana no aparece. Les quiero pedir a todos máxima difusión, que mi hermana no se convierta en una estadística más, en una cifra más. Ayúdenme a encontrarla”, fue el llamado de Escudero.

La mujer desaparecida es Ingrid Mayerly Vélez Escudero, de 35 años, quien fue vista en el barrio La Campiña de Bogotá hacia el mediodía. De acuerdo con la denuncia formal de su desaparición, Ingrid padece de trastorno afectivo bipolar, lo que aumenta la preocupación de sus allegados.

Lee También

Según la información difundida en redes sociales, la desaparecida vestía una sudadera morada , un buzo blanco y tenis grises, al momento en que se le perdió el rastro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tataescudero (@tataescuderoo)

¿Dónde se puede reportar información sobre Ingrid Mayerly Vélez Escudero?

Ante el llamado de Escudero, las personas que tengan información que permita dar con el paradero de su hermana pueden comunicarse al número 310 88144966.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tataescudero (@tataescuderoo)

* Pulzo.com se escribe con Z