El hermano de Zulma Guzmán habló por primera vez sobre el proceso judicial que rodea a la empresaria señalada de ser la posible responsable del presunto envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá. En declaraciones conocidas por El Tiempo, Fernando Guzmán explicó que durante varios años no mantuvo una relación cercana con su hermana y entregó detalles sobre el vínculo de su familia con una acción del Club El Nogal, tema que ha cobrado relevancia dentro de la investigación.

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De acuerdo con el diario, la Fiscalía solicitó al Club El Nogal confirmar si Zulma Guzmán figuraba como socia, tenía membresía o algún tipo de autorización para ingresar al establecimiento. Esa petición surgió después de que un informante señalara que la empresaria contaba con un casillero en el lugar, donde posteriormente fueron hallados frascos con talio en polvo, guantes de látex y un disfraz, elementos que hoy hacen parte de las indagaciones de las autoridades.

Según explicó el medio de comunicación, los investigadores también consultaron por un familiar de Guzmán Castro y su posible relación con una membresía y un casillero dentro del exclusivo club.

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En su declaración, Fernando Guzmán afirmó que el contacto con su hermana era prácticamente inexistente desde hacía varios años. “Llevábamos más de 7 años sin tener contacto, hasta que toda esta lamentable noticia salió a la luz y ella, alegando su inocencia, buscó apoyo emocional en mí y en varios familiares, a finales del año pasado”, expresó, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

El empresario también manifestó que esperaba que las pesquisas demostraran que todo obedecía a una equivocación. Sin embargo, reconoció el impacto que tuvo conocer el avance del caso. “A pesar de no tener un vínculo durante los últimos años con ella, tuve hasta el último momento la esperanza de que todo esto fuera un error y que la investigación así lo demostrara. Pero no, y no existe un manual de cómo se debe afrontar algo tan terrible”, añadió para el periódico.

Otro de los puntos abordados por Fernando Guzmán fue la actividad económica de su empresa, con el fin de aclarar versiones que han circulado alrededor del caso. Indicó que actualmente la compañía está dedicada únicamente a la manufactura de productos del sector plástico y recordó que, aunque años atrás tenía un objeto social diferente, este cambió en 2020.

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Respecto a la acción relacionada con el Club El Nogal, explicó que pertenece a su familia desde hace más de tres décadas y que, por razones administrativas y patrimoniales, quedó registrada a nombre de su empresa. No obstante, sostuvo que continuó siendo utilizada por distintos integrantes de la familia, incluida Zulma Guzmán. El Tiempo indicó que, tras revisar documentos, encontró que al menos dos miembros de la familia Guzmán Castro ocuparon cargos directivos vinculados con esa acción.

El empresario también dedicó unas palabras a las familias de las menores afectadas y aseguró que comprende la gravedad de lo ocurrido. Según dijo al medio, quien resulte responsable deberá responder ante la justicia, incluso si las autoridades concluyen que se trata de su propia hermana.

Finalmente, Fernando Guzmán reveló que, cuando conoció que Zulma estaba siendo vinculada con el caso, acudió al Club El Nogal con la intención de aclarar algunos aspectos que, en su criterio, podían aportar al esclarecimiento de los hechos.

No obstante, El Tiempo señaló que, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el único contacto registrado con el club habría sido la entrega de una carta en la que buscaba desligar a su hermana de la acción perteneciente a su familia. Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía continúa para establecer las responsabilidades alrededor de uno de los casos que más atención ha despertado en el país durante los últimos meses.

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