Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre que fue encontrado gravemente herido durante la madrugada en el sur de Bogotá. El caso ocurrió en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, y generó preocupación entre los residentes del sector.

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De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras encontrar a un hombre, de aproximadamente 31 años, tendido en plena vía pública y con visibles signos de violencia.

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El hallazgo se registró en inmediaciones de la transversal 14Q con carrera 68A sur. Según las primeras versiones de ‘Gatonoticias’, la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca, además de varios golpes y hematomas en diferentes partes del cuerpo.

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Ante la gravedad de las lesiones, unidades de la Policía acudieron al lugar y coordinaron el traslado del hombre al Hospital de Meissen, donde el personal médico inició maniobras para intentar estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo asistencial, el hombre falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Tras confirmarse el fallecimiento, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cuerpo y comenzaron la recolección de evidencias para establecer qué ocurrió y quién estaría detrás del ataque.

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Por ahora, las autoridades trabajan en la verificación de testimonios, cámaras de seguridad del sector y otros elementos que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima.

Entre los aspectos que buscan establecer los investigadores están las circunstancias en las que ocurrió la agresión, si existió participación de varias personas y el posible móvil del crimen. El caso permanece en investigación.

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