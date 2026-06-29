Por: El Colombiano

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En medio de la alegría por la celebración de un cumpleaños en una finca de Barbosa, la cual habían alquilado para este puente festivo, un hombre armado ingresó a la propiedad y disparó contra dos venezolanos que allí se encontraban, ocasionándoles la muerte a ambos, en una aparente retaliación entre estructuras criminales.

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La muerte de estos hombres se registró en la madrugada del pasado domingo en la vereda Filo Verde, zona rural de este municipio del norte metropolitano. Luego de que el homicida disparara contra estas dos personas, entre ellas el cumpleañero, uno falleció en la propiedad y el otro alcanzó a ser trasladado al hospital San Rafael, de Girardota.

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Los médicos intentaron salvarle la vida, pero por las heridas sufridas, la segunda víctima falleció. Por su parte, el homicida salió de la propiedad y escapó en una motocicleta que lo estaba esperando a pocos metros del portón de esta propiedad.

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En estos hechos fallecieron Efraín David Rodríguez Reyes, que estaba celebrando sus 28 años, y Alexánder Darío Mata, de 26, quien falleció en el centro asistencial girardotano. Los demás asistentes a esta celebración resultaron ilesos, según el reporte policial.

La información sobre este caso indicó que sobre las 4:00 de la mañana, en las afueras de la finca se escuchó el pito de una motocicleta, el cual se pensó que era de alguno de los invitados que había llegado tarde al festejo.

Sin embargo, cuando abrieron el portón, una de las personas que se movilizaba en esta moto se bajó e ingresó violentamente a la propiedad sin que nadie lo pudiera interceptar y se dirigió directamente hacia sus víctimas.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas de este doble asesinato y si las víctimas tendrían alguna relación con estructuras delincuenciales del norte del Valle de Aburrá o si este hecho se debió a otros móviles.

A este hecho se le sumó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el corregimiento San Félix, de Bello, a la altura de la vereda Jalisco. De acuerdo con el registro de las autoridades, el cadáver se encontraba envuelto en bolsas negras y papel chicle.

Una persona que circulaba por este sector avistó los despojos mortales a un costado de la vía Medellin-San Pedro de los Milagros y alertó a las autoridades. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y al no extraerlo de este contenedor, no pudo ser identificado.

Con este hallazgo, son 16 los cuerpos encontrados en bolsas y otros contenedores en el Valle de Aburrá, siendo el cuarto caso en las últimas dos semanas. En todo el año pasado se hallaron 18 despojos mortales en estos contenedores.

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