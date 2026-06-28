En la noche de este sábado, 27 de junio, la Selección Colombia disputó el último partido de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Portugal en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

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Este fue uno de los encuentros más llamativos de la primera ronda de la Copa del Mundo, por lo que miles de colombianos viajaron hasta esta ciudad para ver el compromiso desde el Hard Rock Stadium o incluso desde el Fan Fest organizado por la Fifa.

Una de esas personas fue Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, quien sigue siendo centro de atención por las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, pero que más allá de eso aprovechó el encuentro para viajar.

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Es más, a sus redes sociales compartió unas fotografías vestida con una camiseta negra del conjunto ‘Cafetero’, mostrándose muy feliz por el momento que estaba viviendo.

Esta fue la publicación:

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“¿Será este el gol de Yepes del mundial? No me echen la sal”, escribió Guerrero en sus redes sociales.

Esto claramente despertó una ola de críticas por parte de personas opositoras del Gobierno Nacional, mientras que los que defienden a Petro y sus funcionarios dicen que cada quien es libre de viajar a dónde le parezca cuando le parezca.

Por qué Juliana Guerrero está bajo investigación

Guerrero, quien participó en la campaña presidencial del Pacto Histórico como líder estudiantil, ingresó al Ejecutivo como asesora del Ministerio del Interior. Su cercanía al presidente despertó controversia: fue designada para cargos de alto perfil, como representante del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar y, especialmente, como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, cargo que no asumió formalmente.

La principal polémica estalló por presuntas irregularidades en sus títulos académicos. La Fiscalía la imputó por delitos como falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, al presentar un diploma de Contadora Pública de la Fundación Universitaria San José obtenido en tiempo récord, sin registros completos de notas, pagos extemporáneos y sin la prueba Saber Pro obligatoria. Los títulos fueron anulados.

Además, se le cuestionaron viajes en helicópteros y aviones oficiales para supuestos asuntos personales o políticos, y denuncias de exfuncionarios como Angie Rodríguez la señalaron como una figura con gran influencia en nombramientos, decisiones presidenciales y el DAPRE, pese a su juventud y falta inicial de formación universitaria.

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Petro la defendió públicamente, argumentando que no se había comprobado su culpabilidad y que el caso no representaba corrupción mayor, manteniéndola en roles de confianza. Estas situaciones causaron críticas por supuesta incoherencia con la agenda anticorrupción del Gobierno y debates sobre meritocracia y poder en el Ejecutivo.

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