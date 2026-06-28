El futuro del eje central de la economía agraria de Colombia ha quedado formalmente en manos de la administración entrante de Abelardo De La Espriella. En su más reciente columna de opinión para la revista Semana, el reconocido analista económico Aurelio Suárez desmenuzó la compleja realidad financiera y administrativa del Fondo Nacional del Café (FoNC), revelando que el gobierno saliente de Gustavo Petro no logró cumplir su pretendido objetivo de arrebatarle la administración del fondo a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para entregarla a la Fiduprevisora o a cooperativas improvisadas.

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Tras una serie de tensiones políticas lideradas en su momento por la entonces ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, las últimas informaciones confirman que el contrato —vigente desde 2016— recibió una prórroga técnica y temporal de cinco meses. Esto significa que el Pacto Histórico se despide del poder sin estampar su firma en el nuevo documento a largo plazo, dejando la estructuración del modelo cafetero bajo la exclusiva competencia de la “era del Tigre”.

Suárez defiende la existencia del contrato como un escudo indispensable frente al oligopsonio de las multinacionales compradoras, pues garantiza la compra total del grano y el sostenimiento de la red interna de comercialización. Para evaluar la salud de este patrimonio público, financiado con la cuota parafiscal de 6 centavos de dólar por libra exportada, el analista expuso las cifras consolidadas del último decenio:

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.