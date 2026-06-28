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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jun 28, 2026 - 12:01 pm

El futuro del eje central de la economía agraria de Colombia ha quedado formalmente en manos de la administración entrante de Abelardo De La Espriella. En su más reciente columna de opinión para la revista Semana, el reconocido analista económico Aurelio Suárez desmenuzó la compleja realidad financiera y administrativa del Fondo Nacional del Café (FoNC), revelando que el gobierno saliente de Gustavo Petro no logró cumplir su pretendido objetivo de arrebatarle la administración del fondo a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para entregarla a la Fiduprevisora o a cooperativas improvisadas.

Tras una serie de tensiones políticas lideradas en su momento por la entonces ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, las últimas informaciones confirman que el contrato —vigente desde 2016— recibió una prórroga técnica y temporal de cinco meses. Esto significa que el Pacto Histórico se despide del poder sin estampar su firma en el nuevo documento a largo plazo, dejando la estructuración del modelo cafetero bajo la exclusiva competencia de la “era del Tigre”.

Suárez defiende la existencia del contrato como un escudo indispensable frente al oligopsonio de las multinacionales compradoras, pues garantiza la compra total del grano y el sostenimiento de la red interna de comercialización. Para evaluar la salud de este patrimonio público, financiado con la cuota parafiscal de 6 centavos de dólar por libra exportada, el analista expuso las cifras consolidadas del último decenio:

Componente del Fondo Flujo Económico Registrado (2016-2025) Impacto o Destino Institucional
Contribución Cafetera $3,32 billones de pesos Fuente básica que apalanca exportaciones y el Fondo de Estabilización de Precios.
Regalías (Tiendas Juan Valdez) Cerca de $345.000 millones de pesos Ingresos anuales complementarios por explotación de marca.
Transferencias de Buencafé 1.150 millones de dólares (Periodo 2021-2025) Excedentes de la fábrica de café liofilizado inyectados a la cuenta nacional.
Inversión en Bienes Públicos $3,96 billones de pesos Financiación de investigación científica (Cenicafé), publicidad y extensión técnica.
Pasivo Pensional Grancolombiana $707.000 millones de pesos Pago de mesadas pensionales de la extinta Flota Mercante por orden de las Cortes.
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El punto más álgido y polémico de la columna de Suárez radica en la explicación del desplome patrimonial del Fondo Nacional del Café entre 2019 y 2024. El analista atribuye este declive al “fracaso estrepitoso” de la estrategia de ventas a futuro implementada por Roberto Vélez Vallejo (gerente de la FNC entre 2015 y 2023), un modelo especulativo erróneo que le costó al país pérdidas por 116 millones de dólares.

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Suárez lanza una dura crítica a los organismos de control por no iniciar acciones de repetición contra los responsables de este descalabro, pero expande la responsabilidad política directamente hacia el gabinete de De La Espriella. El columnista señala que el hoy vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, conoce al detalle este disparate financiero debido a que se sentó en el Comité Nacional de Cafeteros durante el periodo crítico, fungiendo como ministro de Hacienda y de Comercio del gobierno de Iván Duque.

“En dicha condición, [José Manuel Restrepo] debería explicar por qué no ejerció el poder de veto que la legislación le otorgaba frente a las perjudiciales y gravosas decisiones tomadas por Vélez y su grupo”, sentenció Suárez de forma categórica.

Con el panorama despejado de los sesgos ideológicos del petrismo, Aurelio Suárez traza una hoja de ruta técnica que la administración De La Espriella y su designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, deberían exigir en la mesa de negociación durante los 5 meses de prórroga para blindar el patrimonio nacional:

  • Blindaje al cooperativismo: Entregar un respaldo financiero y normativo sólido a la red interna de compra para proteger al pequeño productor.
  • Ajuste en Juan Valdez: Captar un mayor porcentaje de las regalías provenientes de las Tiendas Juan Valdez en beneficio directo del Fondo.
  • Control de gasto regional: Reforzar de manera estricta la fiscalización del presupuesto ejecutado por los comités departamentales y eliminar de tajo la reelección de dirigentes a todo nivel.
  • Saneamiento de pasivos: Trasladar el pesado costo de las mesadas pensionales de la Flota Mercante Grancolombiana a otra cuenta de la Hacienda pública, liberando de esa carga al FoNC.
  • Transparencia radical: Implementar un protocolo que obligue a la publicación abierta y sin restricciones de las actas de discusión del Comité Nacional de Cafeteros.

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