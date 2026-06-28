La victoria de Abelardo de la Espriella apenas quedó en firme y la política colombiana ya entró en una nueva disputa: la pelea por las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes. Ya varios partidos comenzaron a mover sus fichas para quedarse con las principales dignidades del Congreso durante los próximos cuatro años, un pulso que dependerá de cómo quede conformada la coalición de Gobierno.

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El panorama empezó a despejarse luego de que Centro Democrático y Cambio Radical anunciaran que harán parte del gobierno entrante. A esas colectividades se suma Salvación Nacional, que desde la campaña respaldó al hoy presidente electo. Mientras tanto, los partidos Liberal, Conservador y de ‘la U’ todavía no oficializan su postura, aunque durante la segunda vuelta dieron señales de respaldo a De la Espriella, por lo que se espera una definición en los próximos días.

Sin embargo, dentro de esas colectividades todavía existen dudas por los mensajes del presidente electo sobre gobernar con independencia de los partidos tradicionales. Esa postura ha llevado a algunos dirigentes a plantear que lo más conveniente podría ser declararse independientes, en lugar de integrarse plenamente a la coalición oficialista.

En contraste, el Pacto Histórico ya confirmó que ejercerá la oposición durante el nuevo cuatrienio. La decisión limita sus opciones para acceder a las presidencias de Senado, Cámara y comisiones, pues el Estatuto de la Oposición reserva para esas bancadas las segundas vicepresidencias. La Alianza Verde, por su parte, aún debate si acompañará esa postura o si optará por declararse independiente, mientras otras colectividades, como Mira y Dignidad y Compromiso, todavía estudian su posición.

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Una de las primeras aspiraciones conocidas es la de Salvación Nacional. El senador electo Enrique Gómez manifestó su interés en presidir el Senado durante el primer año del nuevo Congreso. No obstante, varios congresistas consideran que su bancada, que tendría apenas cuatro integrantes, hace difícil que consiga los votos suficientes para alcanzar esa dignidad.

Al mismo tiempo, el partido de ‘la U’ impulsa el nombre de Alfredo Deluque para esa presidencia. Su experiencia legislativa y su cercanía tanto con Abelardo de la Espriella como con uno de sus principales asesores lo convierten en una de las cartas más fuertes dentro del bloque cercano al presidente electo.

El Centro Democrático tampoco quiere quedarse por fuera de esa puja, pues varios de sus congresistas consideran que, por ser la principal fuerza de derecha en el Legislativo, el partido buscará disputar las presidencias de Senado y Cámara en los primeros años del nuevo gobierno. Cambio Radical también explora acuerdos con ‘la U’ y Salvación Nacional para fortalecer una alianza que le permita tener mayor peso en el reparto de las dignidades.

Pese a todos esos movimientos, la discusión apenas comienza. Las distintas fuerzas políticas coinciden en que las conversaciones de fondo arrancarán después del 7 de julio, cuando se definan oficialmente las bancadas y empiece la negociación por los principales cargos del Congreso.

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