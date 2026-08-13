Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Federación Colombiana de Municipios elevó una solicitud pública al Gobierno Nacional, pidiendo la adopción de acciones excepcionales frente a la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información presentada por el diario El Diario, la petición se enmarca en la reciente declaratoria de desastre nacional y emergencia, y responde a la necesidad sentida por alcaldes y comunidades para acceder con mayor rapidez a recursos y herramientas que permitan restablecer infraestructuras y atender las necesidades humanitarias de las zonas impactadas.

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Julián Sánchez ‘Perico’, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, explicó que la respuesta a la emergencia requiere flexibilizar el uso de los recursos territoriales, una política de alivios tributarios y mayor facilidad para la inversión pública y privada en las áreas que sufrieron daños materiales. Dentro de las propuestas, se destaca la solicitud de permitir el uso excepcional del 7 % del Sistema General de Participaciones (SGP), un fondo destinado usualmente a deporte y cultura, para dirigirlo a la reparación y reconstrucción de infraestructura residencial, comercial e institucional, exclusivamente en los municipios afectados.

Otro punto relevante es la petición para autorizar el desahorro de excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), específicamente de los recursos destinados a propósitos generales y educación. Según indica la Federación, ello mejoraría la liquidez para responder con rapidez a la crisis, cubriendo tanto atención humanitaria como recuperación de infraestructura pública y comunitaria.

En cuanto al Sistema General de Regalías, Fedemunicipios solicita medidas extraordinarias para flexibilizar temporalmente sus reglas. Se busca que las administraciones municipales puedan aprobar proyectos relacionados con la emergencia, incluso si estos no están incluidos en los actuales planes de desarrollo, y reasignar recursos de proyectos que, dada la magnitud de la tragedia, ya no son prioritarios y aún no han iniciado etapa contractual.

Sobre los alivios tributarios, la Federación pide la exoneración del impuesto Predial Unificado y de Industria y Comercio (ICA) hasta por dos vigencias fiscales para los afectados. Asimismo, propone que el Estado garantice la compensación de estos recursos a las tesorerías locales para no afectar su financiación. Finalmente, se solicita autorizar de manera excepcional el mecanismo de Obras por Impuestos para la reconstrucción, permitiendo que empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto a cargo para obras en municipios afectados, sin limitaciones geográficas previas. Fedemunicipios cerró el pliego de propuestas pidiendo que municipios no sean sancionados si sus gastos de funcionamiento exceden los límites legales debido a la caída de ingresos provocada por el desastre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas de Fedemunicipios para la atención de emergencias tras el terremoto?

Fedemunicipios propone flexibilizar el uso de recursos del Sistema General de Participaciones y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, facilitar inversión privada a través de Obras por Impuestos, establecer exenciones tributarias, permitir reasignaciones en el Sistema General de Regalías, y eximir temporalmente a municipios del cumplimiento estricto de límites de gastos de funcionamiento si sus ingresos disminuyen por efectos de la emergencia, todo en procura de agilizar la recuperación y reconstrucción.

¿Qué significa el mecanismo de Obras por Impuestos y cómo puede aplicarse en emergencias?

El mecanismo de Obras por Impuestos es una alternativa que permite a empresas utilizar hasta el 50 % de su impuesto de renta para financiar proyectos de infraestructura en zonas afectadas, en vez de pagar ese monto al fisco. Fedemunicipios sugiere aplicarlo a la reconstrucción post-terremoto, ampliando su alcance a cualquier municipio afectado, sin restringirse a zonas tradicionalmente beneficiadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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