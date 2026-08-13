Por: Canal Uno

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Tras el terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, varias ciudades y municipios resultaron gravemente afectados. Uno de los casos más impactantes se registró en la Catedral de Manizales.

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Las imágenes del interior del recinto religioso muestran cómo, en medio de la oscuridad, los escombros y el polvo quedaron esparcidos por diferentes partes del templo, que, aunque continúa en pie, presenta importantes afectaciones.

El video fue compartido por la Arquidiócesis de Manizales y permite evidenciar algunos de los daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico.

A pesar de las afectaciones, el arzobispo de la ciudad, monseñor José Miguel Rodríguez, aseguró que la estructura central del templo permanece sólida.

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Sin embargo, una de las principales torres de la Catedral sufrió daños significativos. Por ahora, se descarta una demolición total del templo.

Precisamente, uno de los videos que rápidamente se hizo viral durante el sismo fue el de la Catedral de Manizales, donde se observaba cómo varias piezas de la estructura y la fachada caían durante el movimiento telúrico.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.