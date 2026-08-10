Un fuerte movimiento telúrico sacudió a gran parte de Colombia este lunes, 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana. De acuerdo con la información preliminar, el sismo tuvo una magnitud de 6.6, con epicentro en el departamento del Chocó y una profundidad de 96 kilómetros. El temblor se sintió con gran intensidad durante varios minutos, prolongando la zozobra entre la ciudadanía hasta cerca de las 7:39 a.m. y desatando escenas de pánico, gritos y evacuaciones masivas en múltiples regiones.

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Las primeras alertas sobre afectaciones materiales comenzaron a llegar desde el Eje Cafetero. En ciudades como Manizales y Armenia, los habitantes reportaron grietas en edificaciones, caída de material de fachada y daños estructurales significativos. Uno de los puntos más críticos señalados por los testigos se concentra en las inmediaciones de la Iglesia principal de Manizales, donde se registraron daños en edificaciones aledañas y la caída de rocas sobre vehículos estacionados en la zona.

Aunque el movimiento se sintió con fuerza en al menos nueve departamentos del país, las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo se encuentran desplegados realizando los recorridos de verificación pertinentes. Hasta el momento, el consolidado oficial de afectaciones y posibles personas lesionadas está sujeto a los reportes técnicos que entreguen los comités de emergencia en las próximas horas.

Expertos en seguridad y gestión del riesgo hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, revisar el estado de las estructuras tras posibles réplicas y estar atentos exclusivamente a los canales oficiales para conocer el balance definitivo de este fuerte sismo que sacudió al país.

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