Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un movimiento telúrico sacudió varios municipios del Tolima y generó una serie de afectaciones que están siendo evaluadas por las autoridades. Según la información oficial entregada por entidades departamentales, el sismo ocasionó fallas en servicios públicos, bloqueos parciales en vías y daños en infraestructura, aunque, de acuerdo con los reportes más recientes, no se han registrado personas lesionadas.

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Uno de los municipios más afectados fue Ortega, donde se presentó la interrupción del servicio de energía. Esta situación generó preocupación en la comunidad, por lo que las autoridades intensificaron las labores de inspección para restablecer el servicio y conocer el alcance de la afectación, como lo informaron voceros de la administración local.

De igual manera, se reportaron deslizamientos de tierra en el ingreso al municipio de Coello. Las condiciones de movilidad en esa zona están siendo evaluadas, ya que la presencia de deslizamientos podría representar un riesgo tanto para quienes se desplazan en la zona como para la infraestructura vial. Los organismos de emergencia se encuentran en la zona recogiendo información y estableciendo las acciones que se deben tomar para garantizar la seguridad de los habitantes.

En la capital del departamento, Ibagué, se conocieron incidentes relacionados con infraestructuras. Un reporte preliminar indicó la caída superficial de una estructura en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Este hecho, aunque no dejó heridos, evidencia la magnitud con la que se sintió el sismo en la ciudad y la necesidad de continuar con las evaluaciones técnicas pertinentes.

Como parte de la respuesta institucional, las autoridades anunciaron la realización de un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo a las 10:00 de la mañana. Este evento tiene como propósito consolidar una primera evaluación y recibir informes detallados de los alcaldes municipales para definir las recomendaciones que deben seguir las comunidades, sobre todo en los sitios donde las afectaciones han comprometido servicios públicos, vías o edificaciones.

En suma, pese a la fuerza del sismo percibido en distintos municipios del Tolima, la prioridad de las autoridades es mantener la calma en la población y continuar con la verificación directa de daños. Las inspecciones, tanto de alcaldías como de organismos de emergencia, seguirán en las próximas horas y la información oficial se actualizará conforme se recopilen nuevos datos.

¿Qué municipios del Tolima se vieron afectados por el sismo del 10 de agosto?

De acuerdo con los reportes iniciales citados por las autoridades, los municipios de Ortega, Coello e Ibagué resultaron directamente afectados por el movimiento telúrico. Ortega sufrió la interrupción del servicio de energía, en Coello se presentaron deslizamientos en el ingreso al municipio y en Ibagué se registró la caída superficial de una estructura en Cortolima.

¿Se reportaron personas lesionadas tras el fuerte temblor en Tolima?

Según la información oficial entregada hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del movimiento sísmico en los municipios del Tolima. Las autoridades continúan en labores de verificación y pidieron a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a los comunicados oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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