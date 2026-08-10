Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte sismo sacudió la ciudad de Ibagué la mañana del lunes 10 de agosto, causando preocupación entre sus habitantes y obligando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los estudiantes en las instituciones educativas oficiales. Según información publicada y las declaraciones del secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, las actividades académicas en todos los colegios públicos se suspendieron de manera preventiva mientras se realizan inspecciones a las edificaciones para descartar daños estructurales que pudieran poner en riesgo a niños, niñas y jóvenes.

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El movimiento telúrico se sintió con intensidad en varios sectores de la capital tolimense. Esto llevó notoriamente a la activación de los protocolos de evacuación en los planteles educativos. “Este sismo realmente a todos nos dejó bastante preocupados. Desde la Secretaría de Educación, incluso desde el cuarto piso, lo sentimos como todo Ibagué”, sostuvo Guzmán, dejando en evidencia el alcance del temblor. Según explicó el funcionario, apenas se tuvo conocimiento del sismo, hubo comunicación directa con los 59 rectores de los colegios oficiales, con el objetivo de conocer el estado de cada establecimiento y coordinar la salida segura de los estudiantes.

Una de las principales disposiciones fue pedir a los padres de familia que acudieran a las instituciones para recoger personalmente a sus hijos. Esta determinación busca evitar que los estudiantes permanezcan dentro de las edificaciones mientras se verifica que estas no hayan sufrido daños durante el movimiento sísmico. “De una vez les escribimos a los rectores, les dijimos que hicieran las rutas de evacuación para los niños. Me han estado entregando algunos partes de tranquilidad y de evacuación”, indicó Guzmán.

Mientras los acudientes llegaban por sus hijos, los estudiantes permanecieron en parques, zonas deportivas u otros espacios abiertos, siempre alejados de las construcciones, como corresponde a los protocolos en estos eventos. A la par, las autoridades recomendaron a los padres mantener la calma y seguir las indicaciones de docentes y directivos para evitar contratiempos o pánico innecesario.

Las inspecciones adelantadas en los colegios servirán para definir si cada institución está en condiciones de reanudar clases o si será necesario continuar con la restricción. Por el momento, la suspensión de clases sigue vigente en las instituciones oficiales de Ibagué, a la espera de los resultados de estas verificaciones. El monitoreo de la situación permanece activo por parte de los organismos competentes, quienes advierten sobre la posibilidad de réplicas y de hallazgos estructurales tardíos en los planteles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron las clases en las instituciones educativas de Ibagué tras el sismo?

La suspensión de clases en los colegios oficiales de Ibagué se tomó como una medida preventiva tras el fuerte sismo sentido en la ciudad. La decisión busca salvaguardar la integridad de los estudiantes mientras se inspeccionan las condiciones estructurales de los planteles, pues solo así puede garantizarse que no existen riesgos ocultos tras el movimiento telúrico.

¿Qué protocolos se activan en los colegios de Ibagué durante un sismo?

En caso de sismo, los colegios de Ibagué deben aplicar protocolos que incluyen la evacuación inmediata de los estudiantes hacia zonas abiertas, como parques o áreas deportivas, alejados de edificaciones. Además, los padres de familia reciben instrucciones para recoger a sus hijos personalmente, mientras los directivos escolares reportan el estado de cada plantel y siguen las directrices de las autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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