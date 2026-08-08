Si bien el interés general en agosto está concentrado en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un evento gratis este mes abre puertas a sueños de estudiar un MBA en el exterior.

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The MBA Tour Bogotá 2026 regresa al país el próximo jueves 13 de agosto, desde las 5 p. m. a las 9 p. .m., en el JW Marriott Hotel Bogotá, estableciéndose como el espacio presencial más relevante para conectar a futuros postulantes con las instituciones líderes en educación ejecutiva a nivel global.

Organizado por el Graduate Management Admission Council (GMAC) —entidad referente en la promoción de estándares globales en educación en gestión y negocios y creadora del examen GMAT—, el evento busca impulsar la proyección profesional del talento colombiano hacia una economía cada vez más digital, descentralizada e internacionalizada.

Según datos oficiales del Corporate Recruiters Survey de GMAC (Graduate Management Admission Council), el salario inicial promedio de un graduado de MBA en América Latina duplica al de quienes poseen solo título profesional de pregrado.

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Hoy en día, un MBA trasciende la obtención de un título académico: se trata de una inversión práctica orientada al desarrollo de competencias de liderazgo para dirigir equipos diversos y gestionar operaciones internacionales.

Este enfoque adquiere especial importancia en América Latina y Colombia, donde tendencias comerciales como el ‘nearshoring’ exigen líderes con visión estratégica para articularse a nuevos centros globales de servicios y manufactura.

Entre otros, las actividades The MBA Tour Bogotá 2026 brindará una experiencia interactiva y personalizada:

Reuniones en grupos reducidos y entrevistas uno a uno (MeetUps): espacios directos con representantes de admisión de escuelas internacionales para resolver dudas específicas y evaluar la conveniencia de cada programa.

Revisión de hoja de vida y asesoría en postulaciones: consejos prácticos emitidos directamente por expertos en selección para estructurar una candidatura sólida que ponga en valor la trayectoria profesional del postulante.

Talleres sobre financiamiento y becas: paneles informativos con alternativas de apoyo crediticio, guías de becas por mérito y exenciones de tarifas (fee waivers).

Preparación para exámenes estandarizados: recomendaciones exclusivas directamente de los creadores de las evaluaciones sobre cómo afrontar pruebas como el GMAT y requisitos de admisión.

Sesiones de ‘networking’ y conferencias de vanguardia: espacios de intercambio con exalumnos (alumni) y pares profesionales, complementados con charlas magistrales sobre Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, sostenibilidad corporativa y liderazgo gerencial.

Datos clave del evento e inscripción

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 5 p. m. a las 9 p. .m.

Lugar: JW Marriott Hotel Bogotá (Calle 73 # 8-60, Bogotá)

Entrada: Gratuita, previa inscripción.

Los profesionales interesados tendrán acceso a la oferta académica de escuelas como la Boston University, Cambridge Judge Business School, IE University, IESE Business School, INSEAD, Yale School of Management, Said Business School y la University of Oxford.

El registro se puede llevar a cabo a través del siguiente enlace: Inscripción Gmac.

¿En qué consiste un MBA?

Un MBA o Máster en Administración de Empresas es un programa posgrado diseñado para desarrollar habilidades avanzadas en gestión estratégica, liderazgo y dirección corporativa.

Este posgrado proporciona una visión global de las organizaciones, preparando a profesionales de diversos sectores para asumir responsabilidades directivas en entornos empresariales competitivos.

El plan de estudios abarca áreas fundamentales del ámbito corporativo como finanzas, contabilidad, marketing, operaciones, gestión de recursos humanos y estrategia empresarial.

Adicionalmente, el aprendizaje práctico combina el análisis de casos reales con proyectos aplicados, promoviendo el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejas y la toma de decisiones.

Los estudiantes adquieren competencias clave para liderar equipos de trabajo, gestionar el cambio organizacional, optimizar procesos productivos e impulsar la innovación dentro de las empresas.

Existen distintas modalidades para cursar este programa, incluyendo formatos a tiempo completo, a tiempo parcial, ejecutivos para profesionales con experiencia y opciones digitales.

Candidatos con antecedentes académicos variados optan por este posgrado para acelerar su crecimiento profesional, cambiar de sector económico o iniciar proyectos emprendedores propios.

El programa facilita la creación de redes de contactos profesionales de alto nivel, conectando a los estudiantes con ejecutivos, mentores e inversores del sector.

Egresar de este máster incrementa las oportunidades laborales en cargos de alta dirección, elevando significativamente el potencial de ingresos profesionales en el mercado.

Esta formación directiva consolida perfiles ejecutivos capaces de transformar organizaciones mediante una gestión eficiente, ética y orientada a resultados sostenibles.

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