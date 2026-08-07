Por: El Espectador

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En los pasillos de supermercados y tiendas saludables, es común hallar productos como chía, linaza y lino compartiendo estante. Aunque muchas personas los consideran similares, existen diferencias relevantes entre estos que pueden incidir en su uso y los beneficios que cada uno tiene para el cuerpo. Según información de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, entender tales diferencias permite aprovechar mejor sus propiedades.

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Primero, conviene aclarar una confusión habitual: lino y linaza no son cosas distintas. Ambos nombres refieren a la misma especie, Linum usitatissimum; sin embargo, "lino" es el término para la planta y "linaza" designa específicamente sus semillas cuando son empleadas en la alimentación. Esta distinción, aunque técnica, resulta clave, ya que el lino ha sido cultivado desde tiempos antiguos por sus tallos, utilizados en textiles y cuerdas, y la linaza, por su valor nutricional. La planta, originaria de la región de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates, produce semillas marrones o doradas que pueden consumirse enteras, molidas o en aceite. Entre sus nutrientes destaca la fibra dietaria, proteínas vegetales, grasas saludables (como el ácido alfa-linolénico, tipo de omega-3 vegetal) y lignanos, unos antioxidantes naturales.

Al incluir linaza en panes, cereales, granolas y batidos, muchas personas buscan su capacidad para aportar fibra y ácidos grasos esenciales, vitales para quienes no consumen pescado. Su creciente protagonismo en la alimentación contemporánea responde a su perfil nutricional y versatilidad en la cocina.

Por otro lado, la chía (Salvia hispanica) no guarda relación botánica con la linaza, pues pertenece a la familia de las lamiáceas, igual que la menta y la salvia. Originaria de México y Guatemala, esta planta se cultivaba entre los aztecas. Sus semillas ovaladas, de color gris, marrón o negro, aportan ácido alfa-linolénico, fibra, proteínas y minerales cruciales como calcio y magnesio. Remojadas en líquido, las semillas de chía forman un gel que las hace ideales en recetas como pudines o batidos.

La elección entre chía y linaza depende del objetivo alimenticio y la preparación. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, la chía es útil para quienes buscan saciedad y desean consumir la semilla entera; la linaza, cuando se busca versatilidad y mejor absorción de nutrientes, sobre todo molida. Los expertos sugieren alternar el consumo de ambas para diversificar la dieta y obtener todos sus beneficios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales diferencias entre chía y linaza según los expertos?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la diferencia esencial radica en el origen botánico, las propiedades nutricionales y la forma de consumo. Mientras la linaza está vinculada al lino y destaca por su fibra y omega-3 en forma de ácido alfa-linolénico, la chía proviene de la Salvia hispanica y, además de omega-3, sobresale por su capacidad de formar gel al hidratarse, lo que le otorga aplicaciones culinarias particulares.

¿Para qué sirve consumir semillas de chía o linaza en la alimentación diaria?

Las semillas de chía y linaza son reconocidas por su aporte de fibra, proteínas, grasas saludables y antioxidantes. Incorporarlas en la dieta puede ayudar a incrementar la sensación de saciedad, añadir ácidos grasos esenciales y favorecer una buena digestión. Además, son alternativas prácticas para quienes buscan fuentes de omega-3 de origen vegetal, especialmente si no consumen pescado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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