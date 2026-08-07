Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las Fiestas de la Cosecha 2026, presentadas por la Alcaldía de Pereira, prometen ser la edición más grande y ambiciosa en la historia reciente de la ciudad, con una apuesta decidida por el fortalecimiento del turismo, el comercio y la economía local. Según informó El Diario, esta versión contará, por primera vez, con dos megaconciertos gratuitos que se realizarán en el sector del Obelisco, los días 28 y 29 de agosto, y esperan reunir cerca de 80.000 asistentes en total durante ambos días. El alcalde Mauricio Salazar detalló que los artistas Nicky Jam y Guayacán Orquesta encabezarán el primer concierto, mientras que Farruko será el principal invitado del segundo, acompañado de otros músicos nacionales e internacionales.

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Para asistir a estos conciertos sin costo, la ciudadanía deberá reclamar sus boletas en cuatro puntos dispuestos en la ciudad: Olaya Herrera, Ciudad Victoria, Plaza de Bolívar y Parque Guadalupe Zapata, presentando una factura de servicios públicos como requisito, buscando garantizar transparencia en la distribución. Salazar recalcó el impacto económico de las Fiestas de la Cosecha, que en años recientes aportaron a la disminución de la tasa de desempleo de la ciudad y motivaron un aumento en indicadores de actividad hotelera, gastronómica y comercial.

La seguridad será una prioridad. De acuerdo con Mauricio Vega López, asesor de la estrategia de administración nocturna, desde hace más de dos meses se coordina un plan articulado entre la Policía Metropolitana, el Ejército y las secretarías de Seguridad y Movilidad. Se incrementará la presencia policial, los puntos de control y los patrullajes para garantizar la convivencia y la movilidad; el horario de los establecimientos nocturnos se mantendrá hasta las cinco de la mañana. Además, las autoridades hicieron un llamado al autocuidado y a la prudencia con el consumo de alcohol y la protección de pertenencias.

Entre las novedades, destaca la participación de México como país invitado de honor, aportando una muestra cultural especial en el marco del cumpleaños de Pereira. Según el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Cristian Toro, en los dos años anteriores la inversión municipal de cerca de $24.000 millones produjo un retorno económico que superó los $140.000 millones, impulsando el crecimiento de sectores como hotelería, restaurante y entretenimiento. El evento reunirá más de 600 emprendedores en el tradicional Bulevar del Emprendimiento y sumará ferias artesanales, exposiciones, desfiles, muestras gastronómicas y conciertos con artistas de renombre como Gilberto Santa Rosa, Wilfrido Vargas, Jessi Uribe y más. La programación completa incluye actividades para todos los públicos desde el 14 hasta el 31 de agosto, consolidando a Pereira como referente cultural y turístico del Eje Cafetero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reclamar las boletas gratuitas para los megaconciertos de las Fiestas de la Cosecha 2026?

Para obtener las boletas sin costo, los ciudadanos deben acercarse personalmente a cualquiera de los cuatro puntos de entrega: Olaya Herrera, Ciudad Victoria, Plaza de Bolívar o Parque Guadalupe Zapata. Es requisito presentar una factura de servicios públicos, con lo que se busca garantizar un proceso transparente y ordenado en la asignación de entradas para los espectáculos principales.

¿Cuál es el impacto económico de las Fiestas de la Cosecha en Pereira?

Según datos de la Alcaldía citados por El Diario, en las dos versiones más recientes de las Fiestas de la Cosecha se invirtieron alrededor de $24.000 millones y se logró un retorno superior a $140.000 millones, lo que representa un impacto superior al 450 % en sectores como hotelería, comercio, gastronomía, transporte y turismo, haciendo de este evento una fuente significativa de desarrollo para la ciudad.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).