Por: EL PILON SA

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El cierre de la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, celebrada en el centro comercial Unicentro, estuvo marcado por la definición del máximo exponente de la cocina local a través del premio El Pilón de Oro. En esta ocasión, el chef Tomás Urueta, representante del restaurante ‘Donde Siempre’, se llevó el reconocimiento mayor gracias a su innovadora propuesta culinaria que fue elegida por decisión unánime sobre otros participantes destacados: Munchies, H y F y Don Shawarma.

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La propuesta ganadora, denominada “Los Fuegos de Siempre”, sobresalió por su capacidad de fusionar la técnica de alta parrilla con productos autóctonos. Urueta presentó un New York de res Angus cocinado al punto ideal, acompañado de un puré de malanga enriquecido con crocante de chicharrón, espárragos y tomates cherry confitados. En palabras del propio chef, “nuestro restaurante es especialista en parrilla y escogí un New York, que es el rey de las carnes. Le dimos un excelente punto y lo quisimos acompañar con algo de la región y de nuestra cultura, por eso decidimos hacer el puré de malanga con el chicharrón; es una mezcla muy ganadora”.

Este triunfo significa un respaldo a los 12 años de carrera de Urueta en el sector de restaurantes de Valledupar. Con formación en el instituto Gato Dumas en Bogotá y especialización en parrilla en Buenos Aires, Argentina, el chef concretó su primera participación y victoria en la feria, consolidando así su trayectoria profesional.

Más allá del reconocimiento, Urueta aprovechó el escenario para resaltar la relevancia de la Feria Nuestro Sabor como un espacio que impulsa el intercambio técnico entre cocineros. Explicó que el hecho de competir abiertamente y someter la gastronomía local al juicio público contribuye a elevar los estándares de calidad en la ciudad. Pese a los nervios propios del concurso, celebró la posibilidad de “concursar entre amigos”, e hizo un llamado al gremio gastronómico para fortalecer la competencia sana y compartir aprendizajes en futuras ediciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién ganó el Pilón de Oro en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026?

El chef Tomás Urueta, líder de ‘Donde Siempre’, fue quien se alzó con el Pilón de Oro durante la octava Feria Gastronómica Nuestro Sabor en Unicentro. La decisión fue unánime, y su platillo “Los Fuegos de Siempre” destacó por unir técnicas de alta parrilla con ingredientes representativos de la región.

¿Qué ingredientes y técnicas se usaron en el plato ganador del Pilón de Oro?

El plato ganador incluyó carne de res Angus tipo New York cocinada al punto exacto, acompañada de un puré de malanga con crocante de chicharrón, espárragos y tomates cherry confitados. El chef integró técnicas de alta parrilla y preparaciones propias de la cultura local, logrando una fusión exitosa según la evaluación del jurado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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