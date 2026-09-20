Por: EL PILON SA

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La calma habitual de Valledupar se vio interrumpida hacia las 11 de la mañana de este domingo 20 de septiembre, cuando dos aeronaves sorprendieron a los habitantes mientras cruzaban el cielo de la ciudad con dirección al occidente. El potente sonido de los motores provocó inquietud y asombro entre quienes presenciaron el sobrevuelo. Inmediatamente, los rumores y testimonios comenzaron a circular por grupos de WhatsApp y redes sociales, donde varias personas expresaron temor por la cercanía y el estruendo de las aeronaves.

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“Dios mío, qué susto con ese avión. Pensé que se iba a caer o que tenía problemas. Lo sentí muy bajito”, expresó una ciudadana, dejando en evidencia la preocupación que este evento generó en la comunidad. Otros integrantes de la conversación coincidieron al asegurar que vieron dos aeronaves, las cuales, según diversas versiones, volaron a una altitud poco habitual y produjeron un ruido mucho más intenso del que suele acompañar a la aviación comercial que pasa sobre la ciudad.

Entre la información intercambiada en redes sociales surgió la teoría de que los aviones observados serían de combate tipo Kfir, posiblemente en ruta hacia la base aérea de Malambo, ubicada en el departamento del Atlántico. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esta versión. La Fuerza Aeroespacial Colombiana no ha emitido un comunicado en el que precise el tipo de aeronave, su destino, origen ni los motivos que justificaron la maniobra sobre Valledupar.

El desconcierto se profundizó al no tener información oficial sobre si el sobrevuelo obedecía a una operación militar, a un ejercicio de entrenamiento o a alguna actividad especial. La falta de claridad intensificó la inquietud de los habitantes, quienes esperan una pronta respuesta que aclare los hechos y disipe los rumores. Por ahora, la ciudadanía permanece atenta al pronunciamiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en busca de detalles que expliquen el episodio, el cual quedó grabado en la memoria local por lo inusual de la escena y la fuerza del ruido que estremeció la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe oficialmente sobre el sobrevuelo de aeronaves en Valledupar el 20 de septiembre?

Hasta el momento, la Fuerza Aeroespacial Colombiana no ha entregado información oficial sobre el tipo de aeronaves que sobrevolaron Valledupar, su destino, procedencia ni la razón de su paso. La versión que circula entre los ciudadanos, según lo reportado en redes sociales, es que podrían tratarse de aviones de combate Kfir, posiblemente en dirección a la base aérea de Malambo, Atlántico, pero esta información no ha sido confirmada por fuentes institucionales.

¿Por qué el sobrevuelo de aviones generó preocupación en los habitantes de Valledupar?

El sobrevuelo generó preocupación entre los habitantes debido a la baja altura a la que percibieron las aeronaves y el intenso estruendo de sus motores, que superó el ruido habitual de vuelos comerciales en la ciudad. La falta de confirmación oficial sobre el propósito de los aviones y su procedencia aumentó la incertidumbre y los rumores en redes sociales, creando un ambiente de inquietud hasta que se emita un pronunciamiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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