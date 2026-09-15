Por: El Espectador

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En un nuevo capítulo de los casos de presunta corrupción administrativa en Colombia, la Fiscalía dejó en firme la imputación contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. De acuerdo con lo presentado por el ente investigador, Quintero Calle habría intervenido de manera irregular en la adjudicación de contratos por más de 2.400 millones de pesos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), apropiándose de recursos públicos por medio de esquemas de direccionamiento contractual y el supuesto cobro de comisiones.

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Durante la audiencia realizada el lunes, la defensa de Quintero Calle y de la excontratista Vanessa Álvarez Restrepo cuestionó la imputación, pero la Fiscalía disipó las dudas y ratificó los cargos. Así, Quintero Calle fue formalmente acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El señalado se declaró inocente. A la vez, Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán también fueron imputados por los mismos delitos y rechazaron los cargos. El Espectador detalla que la acusación señala que estas personas habrían estado involucradas en la manipulación de seis contratos superiores a 17.657 millones de pesos, suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2019 y 2023, causando un detrimento patrimonial de más de 2.481 millones de pesos.

Según la Fiscalía, los contratos estaban destinados a fortalecer las capacidades bomberiles, atender emergencias y suministrar kits para la contingencia del covid-19. Sin embargo, la investigación estableció que la contratación directa ignoró los requisitos legales, se pagaron sobrecostos en los kits y servicios no prestados como transporte y recargas de celulares. La Fiscalía señala que Quintero Calle, sin ostentar un cargo público, habría influenciado el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Villada García como subdirector, con el objetivo de influir en los procesos de contratación y favorecer al gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos de los contratos.

De acuerdo con la investigación, los pagos ilícitos se realizaban en efectivo a través de cheques cobrados por personas cercanas, como Germán Osorio, y posteriormente entregados al tesorero o al representante legal de los bomberos. La Fiscalía sostiene que Quintero Calle recibió el 10 % y Villada García, el 5 % de estas comisiones, y que estas acciones se habrían documentado en chats de WhatsApp entre los implicados. Mientras la solicitud de medida restrictiva de libertad para Quintero Calle se resolverá el 16 de septiembre, la investigación sigue su curso en los estrados judiciales.

¿Cuáles son los delitos imputados a Miguel Quintero Calle y su contexto en el caso del AMVA?

Miguel Quintero Calle fue imputado por la Fiscalía por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, relacionados con presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), donde, según la investigación, interfirió para direccionar adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales.

¿Cómo operaba el presunto esquema de corrupción en los contratos del Cuerpo de Bomberos de Itagüí?

Según la Fiscalía, el esquema consistía en la influencia sobre nombramientos clave en el AMVA y la ejecución de contratos directos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que presentaron sobrecostos y servicios no realizados. Los pagos de las comisiones se habrían hecho en efectivo mediante cheques cobrados por terceros para repartir las ganancias ilícitas entre los implicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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