Por: El Espectador

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La reciente decisión del Consejo de Estado sobre el caso de Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, ha puesto fin a una de las sanciones más severas en su contra. Lyons había sido destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría General de la Nación, órgano encargado de la vigilancia disciplinaria de los funcionarios públicos en Colombia, en el marco del caso conocido como el Cartel de la Hemofilia. No obstante, el alto tribunal determinó que la acción disciplinaria prescribió, lo que llevó a anular las decisiones sancionatorias previamente impuestas por la Procuraduría.

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La raíz de este caso se encuentra en hechos que ocurrieron durante el periodo 2014-2015, cuando Alejandro Lyons ejercía como gobernador. Según la Procuraduría, durante su administración se permitió el pago de más de 7.000 millones de pesos colombianos a una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), sin la existencia de un contrato formal entre la Gobernación de Córdoba y esa entidad. El ente de control señaló que Lyons “omitió el control y la vigilancia de la actividad contractual delegada”, lo que conllevó a que se pagaran “$7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con diferentes IPS por un paquete integral de neurorrehabilitación”. Estas instituciones, identificadas como Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S., recibieron los pagos por servicios prestados a población vulnerable que no estaba cubierta por el Plan Obligatorio de Salud (POS). La denuncia apuntó a la falta de vigilancia de Lyons sobre las funciones delegadas a los secretarios de Salud departamental, lo que facilitó dichos pagos irregulares.

El exgobernador apeló la sanción, lo que derivó en que el proceso llegara hasta el examen del Consejo de Estado. Después de analizar los plazos, el tribunal concluyó que la acción disciplinaria había caducado, pues los tiempos para sancionar ya se encontraban vencidos al momento de la revisión. En consecuencia, las medidas contra Lyons Muskus fueron revocadas.

En paralelo, Lyons Muskus también ha enfrentado cargos penales por otros hechos de corrupción. Fue capturado en Colombia tras ser deportado de Estados Unidos el 31 de julio de 2025 y en 2018 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por liderar una red que se apropió indebidamente de 9.000 millones de pesos de regalías. La sentencia ratificó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir. Tras cumplir su pena en la cárcel La Picota, Lyons Muskus recuperó su libertad el 22 de mayo, según indicó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a El Espectador.

¿Por qué el Consejo de Estado anuló la sanción contra Alejandro Lyons en el caso Cartel de la Hemofilia?

El Consejo de Estado anuló la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra Alejandro Lyons Muskus al determinar que la acción disciplinaria prescribió. Es decir, los plazos legales para sancionar habían vencido cuando el caso fue revisado, por lo que las decisiones de la Procuraduría quedaron sin efecto, de acuerdo con la información reportada por El Espectador.

¿Qué implica la prescripción de una acción disciplinaria en Colombia?

La prescripción de una acción disciplinaria significa que se agotó el tiempo legalmente establecido para imponer una sanción sobre un hecho determinado. En este caso, el Consejo de Estado concluyó que los plazos ya habían caducado, por lo que ningún órgano institucional podía sancionar a Alejandro Lyons, lo que lo dejó sin efectos jurídicos en esta investigación específica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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