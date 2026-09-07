Por: El Espectador

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El Consejo de Estado ratificó la pérdida de investidura de Mary Anne Perdomo, exrepresentante a la Cámara por Santander, perteneciente al Pacto Histórico, debido a un uso indebido de recursos públicos en el manejo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. La decisión fue tomada en segunda instancia, bajo la ponencia del magistrado Juan Camilo Morales, quien determinó que la excongresista incurrió en una irregularidad grave, sancionada con la denominada "muerte política", impidiendo de manera definitiva que Perdomo pueda volver a ocupar cargos de elección popular, tanto en el Congreso como fuera de él.

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La investigación inició tras denuncias sobre la administración de la UTL que tenía asignada la congresista. Según los hechos expuestos y los hallazgos judiciales citados en El Espectador, Mary Anne Perdomo incluyó a María Isabel Rueda Guerrero como asistente en su UTL, quien posteriormente renunció al cargo. Pese a esta salida formal, Rueda Guerrero continuó ejerciendo algunas funciones y, lo más grave, siguió recibiendo salario como si aún estuviera vinculada legalmente. Mientras tanto, la persona contratada para ocupar la vacante, Laura Fernanda Rueda Guerrero, no desarrolló actividades reales dentro de la oficina legislativa. La toma de decisiones y las labores cotidianas, como comunicaciones e instrucciones de trabajo, permanecieron bajo responsabilidad de María Isabel Rueda Guerrero, aunque oficialmente ya no hacía parte del equipo.

El Consejo de Estado detalló en su fallo que los salarios otorgados a Laura Fernanda Rueda Guerrero fueron utilizados para un propósito distinto al permitido por las leyes, simulando una relación laboral inexistente. De este modo, se canalizaron recursos estatales hacia una persona que no figuraba formalmente como funcionaria, vulnerando los principios de legalidad y transparencia en la administración pública.

Este fallo deja sin posibilidad a Mary Anne Perdomo de acceder nuevamente a cargos de elección popular y, según El Espectador, la Corte Suprema de Justicia avanza en un proceso judicial adicional por estos mismos hechos. Esta decisión enfatiza la importancia de la administración transparente de los recursos públicos en el Congreso y la responsabilidad de los funcionarios al manejar fondos estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Mary Anne Perdomo perdió su investidura como congresista?

Mary Anne Perdomo perdió su investidura porque el Consejo de Estado comprobó que utilizó recursos públicos para pagar a una persona que ya no laboraba legalmente en su Unidad de Trabajo Legislativo, simulando así una relación laboral y desviando fondos estatales de manera indebida, conforme a lo detallado por El Espectador.

¿Qué consecuencias tiene la muerte política decretada por el Consejo de Estado?

La muerte política decretada implica que Mary Anne Perdomo queda inhabilitada de forma permanente para ocupar cualquier cargo de elección popular, tanto en el Congreso como fuera de él, de acuerdo con el fallo citado, además de enfrentar un proceso adicional en la Corte Suprema de Justicia relacionado con estos mismos hechos.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

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El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.