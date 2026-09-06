Por: EL PILON SA

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La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) decidió revocar una sanción económica considerable que se había impuesto en 2019 al municipio de Valledupar. El monto superaba los mil novecientos millones de pesos y estaba relacionado con la presunta mala disposición de basuras en la margen derecha del río Guatapurí. De acuerdo con la información difundida, la medida surge luego de una revisión interna en la que se identificaron irregularidades en el proceso sancionatorio.

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El origen de este conflicto se remonta a 2018, cuando se halló un botadero de residuos entre los barrios Pescaito y Zapato en Mano. Corpocesar, al detectar esta problemática, inició un procedimiento formal contra la administración municipal. Un año después, mediante la Resolución 165, se determinó que el municipio era responsable de la contaminación y se le ordenó pagar la sanción económica y ejecutar tareas de reforestación en el área afectada.

Sin embargo, la administración local, a través de su equipo jurídico, recurrió la decisión. Argumentaron que nunca existieron pruebas certeras que vincularan directamente a la alcaldía con el vertimiento de residuos. Según el abogado del municipio citado en la información disponible, las investigaciones preliminares apuntaban a individuos ajenos a la administración como los verdaderos responsables, quienes también operaban hornos artesanales en la zona. Asimismo, se señaló que la alcaldía había llevado a cabo jornadas de limpieza y recolección de basuras, pero tales gestiones no fueron tenidas en cuenta por la autoridad ambiental durante el proceso.

Al reexaminar el caso, Corpocesar identificó un error clave: la apertura y la formulación de cargos fueron incluidas en un solo acto administrativo, el Auto 937 de 2018. Esta falta de división procesal impidió que el municipio pudiera ejercer adecuadamente su derecho a la defensa y solicitara el cierre del proceso, una garantía establecida por el Consejo de Estado. Esta vulneración al debido proceso resultó determinante en la revocatoria de la sanción. Adicionalmente, se concluyó que los cargos formulados originalmente no correspondían con el supuesto de omisión en la vigilancia, sino con la comisión directa de los hechos, lo cual no fue acreditado en las pruebas.

Con esta nueva resolución, Corpocesar declara que ya no existe obligación para el municipio de Valledupar de pagar la sanción ni de cumplir la medida compensatoria de reforestación. No obstante, la entidad enfatizó que la decisión se debe a irregularidades procesales y no implica desconocer el impacto ambiental causado ni un desistimiento en la defensa del entorno.

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¿Por qué Corpocesar revocó la sanción económica impuesta a Valledupar?

Corpocesar revocó la sanción económica a Valledupar tras hallar errores en el proceso sancionatorio. Según la información, se vulneró el derecho a la defensa del municipio al concentrarse en un solo documento la apertura del proceso y la formulación de cargos. Además, las pruebas demostraron que la administración municipal no fue responsable directa de los vertimientos de basura, sino que los hechos fueron realizados por terceros.

¿Qué rol jugó el debido proceso en la decisión sobre la sanción a Valledupar?

El debido proceso fue fundamental en la decisión porque Corpocesar identificó que no se respetaron las garantías procesales establecidas. Específicamente, la oficina jurídica detectó que el municipio no pudo ejercer plenamente su derecho a la defensa, lo que llevó a la revocación de la sanción, aun cuando el daño ambiental sí fue confirmado.

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