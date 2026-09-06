El presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo 6 de septiembre nuevas medidas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre el suministro de energía en Colombia. Las decisiones, según explicó el mandatario, fueron aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como parte del denominado Plan Energía YA.

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De acuerdo con el anuncio publicado por De la Espriella en su cuenta de X, el Gobierno busca anticiparse a las condiciones que podrían presentarse durante el verano de 2026-2027 y proteger las reservas de energía del país.

Una de las decisiones contempla un esquema de incentivos y cobros relacionado con el consumo de electricidad. Según explicó el mandatario, los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual podrán recibir un beneficio reflejado en su factura.

En contraste, quienes superen en más de un 10 % la meta de consumo establecida tendrán un cobro adicional. El Gobierno estableció, de acuerdo con el anuncio presidencial, una excepción para los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto, quienes estarán exentos de este esquema.

Acá, lo mencionado por el presidente:

Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos! La CREG aprobó dos medidas fundamentales: Primero, premiaremos el ahorro de energía. Quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

La segunda medida está relacionada con la generación de energía. De la Espriella explicó que se activó un mecanismo para garantizar la generación térmica necesaria, con el propósito de cuidar desde ahora las reservas de los embalses y disminuir el riesgo de un eventual desabastecimiento durante el verano de 2026-2027.

El presidente también aseguró que una de las prioridades será evitar aumentos desbordados en el precio de la energía y prestar especial atención a las regiones que, según indicó, están más expuestas a esta situación, entre ellas el Caribe y el Chocó.

“Puede haber incrementos para algunos usuarios, pero el precio promedio nacional será inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar de mantener el esquema anterior”, afirmó el mandatario.

De esta manera, el Gobierno plantea el ahorro de energía como una de las herramientas para prepararse ante el escenario previsto para los próximos meses. La estrategia combina incentivos para quienes reduzcan su consumo con cobros adicionales para aquellos que superen determinados niveles, además de medidas orientadas a garantizar la generación térmica.

Al explicar el alcance del plan, De la Espriella insistió en que el objetivo es actuar antes de que se presente una eventual dificultad en el suministro. “Nos anticipamos a la crisis: ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana”, concluyó el presidente en su mensaje.

Las medidas anunciadas se producen en el marco de la preparación del sistema energético colombiano para el verano 2026-2027 y, según el Gobierno, buscan reducir los riesgos asociados a una eventual disminución de las reservas de los embalses y proteger a los usuarios frente a incrementos desbordados en las tarifas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.