Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 69 años fue víctima de un sofisticado robo en un cajero electrónico de Ibagué, en hechos registrados en junio de 2025. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, dos hombres identificados como Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos fueron judicializados como presuntos autores del delito, luego de que habrían logrado apropiarse de más de 13 millones de pesos de la cuenta de la víctima.

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Todo habría comenzado cuando la adulta mayor se dirigió a un cajero electrónico con la intención de retirar dinero. Según información oficial revelada por la Fiscalía, los procesados usaron diversas estrategias para engañarla y hacer que utilizara un dispositivo que, se presume, ya había sido manipulado con anterioridad. De acuerdo con el relato de la entidad, en medio del proceso de retiro, Lombana Bustos habría modificado el funcionamiento del cajero para entorpecer la operación, mientras que Dueñas Guzmán supuestamente se encargó de intercambiar la tarjeta de la mujer sin que ella lo notara. Con la tarjeta y los datos personales en su poder, los responsables efectuaron retiros por un valor cercano a dos millones de pesos y realizaron una millonaria compra de una pulsera de oro, que ascendió a 11,7 millones de pesos en un establecimiento de la ciudad.

La víctima solo se percató de lo sucedido horas después, cuando recibió alertas de su banco sobre los movimientos irregulares en su cuenta. El caso generó alerta entre las autoridades, que lograron capturar a los presuntos responsables en Bogotá. Las órdenes de captura fueron ejecutadas por servidores del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional. La fiscal Seccional Tolima imputó a ambos hombres los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales, aunque ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Este caso subraya la importancia de la protección de los datos personales y la vigilancia en operaciones bancarias, así como las nuevas modalidades de delito en cajeros automáticos, según informó la Fiscalía.

¿Cómo se ejecutó el robo en el cajero de Ibagué según la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación estableció que los procesados emplearon estrategias de manipulación en el cajero: uno de ellos habría obstaculizado el funcionamiento del dispositivo y el otro aprovechó la confusión para cambiar la tarjeta de la víctima, lo que permitió realizar retiros y compras millonarias sin su consentimiento.

¿Qué es el hurto por medios informáticos y por qué se imputa en este caso?

El hurto por medios informáticos es un delito que consiste en apropiarse ilícitamente de recursos o información mediante herramientas tecnológicas, como tarjetas bancarias o acceso no autorizado. En este caso, la Fiscalía imputó este cargo porque los presuntos responsables usaron la tarjeta y datos de la víctima para retirar dinero y hacer compras sin autorización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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