Por: Portal Bogotá

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Las autoridades de Bogotá reportaron una semana intensa en la lucha contra la delincuencia, logrando la captura de 665 personas involucradas en diversos delitos en la ciudad. Entre estos casos, destacan operaciones que permitieron la detención de ocho supuestos miembros del ‘Tren de Aragua’, señalados de participar en el homicidio de Kevin Santiago Ángel, un reconocido profesor y líder comunitario del sur de la capital, según informa la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

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La captura de los presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ ocurrió durante un operativo simultáneo en la ciudad y otras zonas del país. Las autoridades identificaron entre los detenidos a alias ‘Osmer’, presunto cabecilla de la organización y encargado de coordinar extorsiones en el suroccidente bogotano. Los otros capturados estarían directamente relacionados tanto en la logística como en la ejecución del homicidio del docente. De acuerdo con las investigaciones citadas por la Fiscalía General de la Nación, el crimen tendría relación con el trabajo social que realizaba la víctima en Kennedy, impactando sensible y negativamente a la comunidad de esta localidad. Los implicados serán presentados ante un juez de control de garantías para responder por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

En otro relevante caso, la Policía de Bogotá detuvo a tres presuntos extorsionistas, identificados como alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, supuestos integrantes de la banda ‘AntiTren’. Según las investigaciones, intimidaban a comerciantes del barrio Unir, en Engativá, distribuyendo panfletos y enviando mensajes amenazantes por WhatsApp para exigir dineros entre 15 y 20 millones de pesos. Además de afectar la seguridad de los comerciantes, vulneraban la integridad de los negocios. Tras las audiencias preliminares, los tres detenidos recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Por otra parte, en Suba, dos hombres fueron capturados tras intentar hurtar una estación de servicio. La Policía de Bogotá logró interceptarlos pocos minutos después del intento de robo, recuperando un revólver y un celular hurtado. Los detenidos, de 33 y 34 años, presentaban antecedentes por hurto y daño en bien ajeno y enfrentarán cargos por hurto y porte ilegal de armas.

Finalmente, en Santa Fe, se logró la detención de un hombre implicado en un hurto y un homicidio. Este sujeto intentó evadir el control policial presentando documentación falsa, pero fue identificado y se halló que tenía varios procesos judiciales activos, por lo que deberá responder por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las capturas del ‘Tren de Aragua’ son relevantes para la seguridad en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, la detención de los ocho supuestos miembros del ‘Tren de Aragua’, quienes estarían vinculados al homicidio de un líder social, representa un avance en el esclarecimiento de crímenes asociados a organizaciones criminales y contribuye a disminuir la percepción de inseguridad en zonas conflictivas de la ciudad.

¿Cómo operaban los presuntos extorsionistas capturados en Engativá?

Los tres hombres identificados como alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, según la Policía de Bogotá, utilizaban panfletos y mensajes por WhatsApp para amenazar e intimidar a comerciantes del barrio Unir, exigiendo pagos entre 15 y 20 millones de pesos bajo amenazas contra su integridad personal y la de sus establecimientos, lo que afectaba el ambiente de seguridad en la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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