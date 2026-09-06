Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana vivió una semana marcada por intensas acciones contra la delincuencia, que permitieron la captura de 665 personas según la información oficial divulgada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Entre los detenidos se destaca la captura de ocho presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’, un grupo señalado de estar detrás del homicidio de Kevin Santiago Ángel, profesor y líder comunitario que trabajaba en el sur de la ciudad. Además, se reportó la detención de tres hombres acusados de extorsionar a comerciantes en Engativá, así como la aprehensión de dos sujetos que intentaron cometer un robo en una estación de servicio en Suba.

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De acuerdo con los datos compartidos, en un operativo realizado de manera coordinada entre Bogotá y otras regiones del país, las autoridades capturaron a ocho personas asociadas al ‘Tren de Aragua’. Entre los aprehendidos figura alias ‘Osmer’, quien presuntamente ejercía como cabecilla y coordinaba extorsiones en el suroccidente de la capital. En el grupo había otros dos presuntos coordinadores y cinco personas más, todas vinculadas a la logística y ejecución del crimen ocurrido en Kennedy. La Fiscalía General de la Nación imputará a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

En paralelo, la Policía de Bogotá desarticuló una banda denominada ‘AntiTren’, compuesta por alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, quienes supuestamente amenazaban a comerciantes en Engativá a través de panfletos y mensajes intimidatorios en WhatsApp. Las exigencias de pago oscilaban entre 15 y 20 millones de pesos, poniendo en riesgo la integridad de las víctimas y sus negocios. Tras las respectivas audiencias, un juez impuso la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, y se les procesó por extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Por otro lado, en Suba la rápida intervención de la Policía impidió un robo a una estación de servicio, logrando la captura de dos individuos que portaban un revólver y un celular robado. Ambos tenían antecedentes por hurto y daño en propiedad ajena, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General por hurto y porte ilegal de armas.

Finalmente, en Santa Fe, fue aprehendido un hombre implicado en un homicidio y tentativa de homicidio. Tras intentar evadir un control usando un documento falso, fue descubierto por las autoridades que verificaron sus antecedentes y procedieron a su captura, junto con la inmovilización del vehículo. Ahora deberá responder ante un juez por varios delitos, incluyendo homicidio agravado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los delitos investigados en las capturas recientes en Bogotá?

Entre los delitos por los que fueron capturadas las 665 personas recientemente resaltan homicidio agravado, concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y tentativa de homicidio, de acuerdo con la información facilitada por la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Bogotá.

¿Qué es el ‘Tren de Aragua’ y cuál fue su presunta implicación en Bogotá?

El ‘Tren de Aragua’ es mencionado como una estructura criminal cuyos presuntos miembros fueron capturados esta semana en Bogotá, señalados de participar en el homicidio de un líder social en Kennedy y de coordinar actividades de extorsión en el suroccidente de la ciudad, según la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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