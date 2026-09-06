Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave denuncia pone en el centro de atención la seguridad de los usuarios en cajeros electrónicos, luego de que una adulta mayor de 69 años denunciara haber sido víctima de un sofisticado engaño en un cajero de Ibagué, Tolima. De acuerdo con la información oficial entregada por la Fiscalía General de la Nación, dos hombres identificados como Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos fueron judicializados por su presunta responsabilidad en los hechos, donde se apropiaron de más de 13 millones de pesos de la cuenta de la víctima. La investigación señala que el incidente se produjo en junio de 2025.

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Según lo relatado por la Fiscalía General de la Nación —ente que lidera la investigación en Colombia—, la mujer afectada se encontraba realizando un retiro de dinero cuando fue abordada por los hombres. Los presuntos responsables habrían manipulado previamente uno de los cajeros para que presentara fallas, lo que facilitó el engaño. Las autoridades explicaron que Lombana Bustos habría obstaculizado de manera deliberada el funcionamiento del cajero automático, mientras que su compañero, Dueñas Guzmán, supuestamente cambió la tarjeta bancaria de la víctima.

Horas después del episodio, la afectada comenzó a recibir notificaciones de su banco: se detectaron retiros por 2 millones de pesos y una compra de 11,7 millones de pesos en un comercio local, donde se adquirió una pulsera de oro. Este modus operandi refleja un riesgo latente para quienes utilizan cajeros automáticos, en especial personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores.

Tras avanzar en las pesquisas, la Fiscalía informó que una fiscal de la Seccional Tolima imputó a los dos señalados los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales, figuras penales que sancionan el uso indebido de herramientas tecnológicas para cometer fraudes y la apropiación indebida de información privada. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos. La captura de ambos se efectuó en Bogotá por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en una operación apoyada por la Policía y el Ejército Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se habría producido el robo a la adulta mayor en el cajero de Ibagué?

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, los responsables manipularon el cajero electrónico para provocar fallas e inducir a la víctima a usarlo. Mientras uno de los involucrados creaba la confusión y obstaculizaba el aparato, el otro aprovechó para intercambiar la tarjeta de la mujer. Luego realizaron retiros y compras con el dinero disponible en la cuenta de la afectada.

¿Qué cargos enfrenta la pareja capturada por el robo en el cajero de Ibagué?

La fiscal de la Seccional Tolima imputó a los capturados los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales, ambos contemplados en la legislación penal colombiana. Estas figuras sancionan tanto el uso de tecnologías para obtener beneficios económicos ilícitos como el uso y apropiación indebida de información confidencial bancaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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