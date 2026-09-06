Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Esta semana la lucha contra la delincuencia en Bogotá alcanzó resultados importantes, según información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. Durante los últimos días, las autoridades lograron la captura de 665 personas vinculadas a distintos delitos, resaltando así el permanente trabajo de los organismos de seguridad para contrarrestar el crimen en diferentes zonas de la ciudad. Dentro de este grupo se destacan casos emblemáticos, como la detención de ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, señalados de tener relación directa con el homicidio de Kevin Santiago Ángel, quien era docente y líder comunitario en el sur de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte, el operativo que llevó a la captura de esta estructura ocurrió en Bogotá y otras regiones. Entre los detenidos figura alias ‘Osmer’, identificado como supuesto cabecilla, responsable de coordinar extorsiones en el suroccidente de la capital. Además, se capturaron dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas más que habrían participado en la logística del crimen. La Fiscalía General de la Nación anunció que a estas ocho personas les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, buscando esclarecer hechos que afectaron profundamente a la comunidad de Kennedy y que, según las investigaciones, estarían asociados con el trabajo social y comunitario que adelantaba la víctima.

Adicionalmente, la Policía de Bogotá capturó a alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, presuntos miembros de la banda ‘AntiTren’, quienes, según las autoridades, extorsionaban a comerciantes del barrio Unir, en Engativá. Las investigaciones indican que mediante panfletos y mensajes intimidatorios por WhatsApp, los sindicados exigían pagos de entre 15 y 20 millones de pesos, amenazando tanto a los comerciantes como a sus establecimientos. Tras su judicialización, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Por otra parte, en Suba, dos hombres fueron detenidos luego de intentar hurtar una estación de servicio. La pronta reacción policial permitió incautarles un revólver y un teléfono celular, objeto del delito. Ambos tenían antecedentes por hurto y daño en bien ajeno, y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, en Santa Fe, las autoridades capturaron a un hombre que, además de estar implicado en un hurto y un homicidio en el centro de la ciudad, portaba documentación falsa para evadir un control policial. El capturado fue presentado ante la justicia por delitos de porte ilegal de armas, homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los principales capturados esta semana en Bogotá y de qué delitos se les acusa?

Entre los capturados más destacados se encuentran ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, acusados de concierto para delinquir y homicidio agravado vinculados al asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel. Además, tres presuntos extorsionistas de la banda ‘AntiTren’ y dos hombres por hurto en Suba.

¿Qué significa concierto para delinquir y en qué casos se imputa este delito?

El delito de concierto para delinquir hace referencia a la acción de varias personas que se asocian con el fin de cometer delitos. Se imputa en situaciones donde se evidencia organización y coordinación para ejecutar actividades criminales como extorsión u homicidio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z