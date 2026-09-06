Por: El Espectador

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El concejal y presidente de la Comisión de Hacienda, Rolando González, denunció públicamente un millonario robo en el interior de su apartamento ubicado en la localidad de Chapinero. Según González, los hechos ocurrieron en la tarde de un sábado, cuando regresó de una jornada laboral y, al ingresar a su casa, encontró todo destrozado. El cabildante manifestó su consternación y angustia, al afirmar que no solo se trató de la sustracción de sus pertenencias, sino también de la sensación de impotencia al ver vulnerado el espacio donde debería sentirse más seguro. “No se trata únicamente de un robo, sino de la impotencia de saber que ni siquiera el lugar que debería ser más seguro está a salvo”, expresó en un comunicado recogido en El Espectador.

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González solicitó de forma contundente al alcalde Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo, que se priorice la investigación del caso y se capture a los presuntos responsables, reclamando resultados concretos ante una ola de inseguridad que, según su experiencia, parece no dar tregua. Para dimensionar la gravedad de la situación, González recordó que, en febrero de 2025, también fue víctima de un hurto frente a su vivienda. En esa ocasión, de acuerdo con El Espectador, las cámaras de seguridad registraron el momento exacto cuando, mientras conversaba con otra persona, fue abordado por un delincuente armado que descendió de una motocicleta. A pesar de los esfuerzos del escolta por protegerlo, el ladrón logró intimidarlos, forzando el despojo de su reloj y escapando en la motocicleta junto a su cómplice.

Como resultado de estos dos episodios de inseguridad, Rolando González solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un estudio especial de seguridad y riesgo para ampliar su esquema de protección, preocupándose por su integridad y la de su familia. Hasta la fecha, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia del concejal. Datos de la Policía Nacional, citados por El Espectador, indican que entre el 1 de enero y el 14 de agosto de este año se han registrado 4.065 hurtos a residencias en Bogotá, lo que representa una disminución de 250 denuncias frente al mismo periodo del año anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad solicita Rolando González tras ser víctima de robo en Chapinero?

Rolando González solicitó a la Unidad Nacional de Protección que adelante un estudio especial de seguridad y riesgo, con el objetivo de aumentar su esquema de protección. Esta petición se da luego de haber sufrido dos eventos de inseguridad graves: un robo dentro de su apartamento y un asalto armado en la entrada de su residencia.

¿Cuántos hurtos a residencias se han registrado en Bogotá en 2024 según la Policía Nacional?

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, citada por El Espectador, entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2024 se han denunciado 4.065 hurtos a residencias en Bogotá, lo que significa 250 casos menos que en el mismo periodo del año pasado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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