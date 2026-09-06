Por: Portal Bogotá

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En la ciudad de Bogotá, las palabras y la literatura se convierten en aliados silenciosos para quienes atraviesan momentos difíciles. Bajo el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este jueves 10 de septiembre se llevará a cabo una actividad que busca ofrecer un espacio de consuelo colectivo a través de la lectura. El evento, denominado ‘Lecturas que acompañan el duelo - Leer cuando duele’, se desarrollará en Urapán Libros y Café, un acogedor refugio cultural ubicado en la Calle 118A No. 11A - 10, en la localidad de Usaquén. Así lo informó el portal oficial de la administración distrital.

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Desde las 5:00 p. m., las personas que asistan tendrán la oportunidad de participar en conversaciones y lecturas compartidas. El objetivo principal de este encuentro consiste en explorar el papel que pueden jugar los libros y la literatura en el acompañamiento de procesos de duelo, particularmente en situaciones de pérdidas colectivas que afectan a comunidades enteras. Según la información difundida, la propuesta parte del reconocimiento de que los duelos no solo requieren tiempo, sino también palabras y recursos simbólicos para ser transitados.

En ese sentido, el evento no pretende ser un espacio clínico o terapéutico en términos formales. ‘Leer cuando duele’ está diseñado como un momento de reunión comunitaria en el que la literatura se presenta como una herramienta para acercarse a la ausencia desde una perspectiva humana y colectiva. Los libros que allí se abordarán no prometen, necesariamente, dar nombre exacto a lo perdido, pero sí ofrecerán una pausa, un espacio de respiro y una oportunidad de consuelo a quienes se acercan desde la emoción y la experiencia propia o compartida.

La entrada será libre y está abierta a toda la ciudadanía interesada en descubrir nuevas formas de enfrentar el dolor a través de la palabra escrita. Con este tipo de iniciativas, Bogotá sigue promoviendo la cultura como un punto de encuentro y apoyo frente a las adversidades, subrayando la capacidad de la literatura para dar sentido y alivio a los procesos emocionales.

¿Cuál es el objetivo del evento ‘Lecturas que acompañan el duelo - Leer cuando duele’ en Bogotá?

El propósito principal de este evento es crear un espacio de conversación y lectura donde la literatura pueda servir como apoyo durante procesos de duelo. Se busca explorar cómo los libros pueden acompañar momentos de pérdida, especialmente en situaciones que afectan a grupos o comunidades enteras, ofreciendo consuelo y una pausa reflexiva.

¿Dónde y cuándo se realizará la actividad ‘Leer cuando duele’ en Bogotá?

La actividad se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre a partir de las 5:00 p. m. en Urapán Libros y Café, ubicado en la Calle 118A No. 11A - 10, en la localidad de Usaquén. La entrada será libre y está dirigida a todas las personas que deseen descubrir cómo la lectura puede acompañar procesos de duelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.