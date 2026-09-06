Por: Portal Bogotá

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En el marco de las acciones impulsadas para fortalecer la inclusión laboral en la capital del país, la Alcaldía Local de Usme llevó a cabo una jornada diseñada para quienes buscan mejorar sus posibilidades de acceder al empleo. De acuerdo con información oficial, la actividad, denominada Jornada de Formación para el Empleo – Usme Laboral, fue desarrollada de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Fundación Colombia Incluyente, como parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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Durante dos días, el auditorio de la Alcaldía Local de Usme sirvió de escenario para reunir a ciudadanos en situación de búsqueda laboral. Allí, los asistentes pudieron acceder a múltiples herramientas que buscan optimizar sus perfiles ocupacionales y darles mayores posibilidades de ser seleccionados en procesos de contratación. Según lo expuesto por la organización del evento, se ofrecieron espacios de formación en empleabilidad, orientación dirigida hacia la correcta búsqueda de oportunidades y acompañamiento personalizado de asesores expertos.

Esta labor se enmarca en la iniciativa Pago por Resultados (PXR), una estrategia que implementa una ruta integral de empleabilidad. El propósito central de PXR es servir de puente entre quienes demandan trabajo y las vacantes disponibles, facilitando el encuentro entre ambos en función de las capacidades y competencias individuales. Esta metodología promueve el fortalecimiento de habilidades orientadas no solo a la identificación de vacantes, sino también a la preparación efectiva para los procesos de selección y entrevistas laborales.

Los participantes de la jornada fueron invitados a involucrarse activamente en ejercicios de formación que abarcan todo el ciclo de la búsqueda de empleo. De ese modo, las actividades incluyeron tanto mensajes sobre el autoconocimiento y la identificación de fortalezas personales como dinámicas para ubicar alternativas laborales ajustadas a los perfiles de cada quien. La jornada busca, en suma, cerrar la brecha entre las necesidades del mercado y el perfil de quienes buscan empleo, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario integrado por representantes de distintas instituciones.

Estas acciones de la Alcaldía Local de Usme reflejan un esfuerzo sostenido por ofrecer alternativas concretas de inclusión laboral, mediante alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas. De acuerdo con los voceros de la actividad, la meta es responder a las necesidades reales de la comunidad mediante la puesta en marcha de rutas claras para la mejora de la empleabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió la Jornada de Formación para el Empleo – Usme Laboral?

La Jornada de Formación para el Empleo – Usme Laboral fue una iniciativa implementada en el auditorio de la Alcaldía Local de Usme, durante dos días, en la que los asistentes recibieron formación en empleabilidad, orientación laboral y acompañamiento de asesores especializados. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), el objetivo fue brindar herramientas que permitan mejorar el perfil ocupacional y acceder a nuevas oportunidades en el mercado de trabajo.

¿Qué es la estrategia Pago por Resultados (PXR) y cómo beneficia a los buscadores de empleo?

La estrategia Pago por Resultados (PXR), mencionada en la jornada, es una ruta integral de empleabilidad diseñada para establecer un vínculo directo entre personas en búsqueda de empleo y las vacantes disponibles, teniendo en cuenta su perfil y competencias. Este enfoque permite que los buscadores de empleo reciban acompañamiento y formación personalizada, lo que incrementa sus probabilidades de ser contratados y disminuye la brecha entre la oferta y la demanda laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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