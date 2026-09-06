Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá avanza en su apuesta por una mayor participación ciudadana a través de los Ciclos Deliberativos 2026, una innovadora estrategia impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación. El pasado sábado 22 de agosto de 2026, en el CEFE de Chapinero, se realizó la apertura oficial de estos ciclos, que cuentan además con el acompañamiento técnico de entidades expertas como la Fundación Corona y el Extituto de Política Abierta, según información oficial de la Alcaldía.

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La jornada inaugural reunió a 70 asambleístas ciudadanos, seleccionados aleatoriamente mediante un sorteo público entre 2.359 personas inscritas, con el propósito de que exista una representación diversa: participan habitantes de las 20 localidades de la ciudad y diez grupos poblacionales con características diferenciales. La metodología diseñada comprende un total de 15 días de deliberación, que se desarrollan en cinco sesiones presenciales, nueve virtuales y una salida pedagógica a la Escuela Vagón del Metro, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación.

Estos Ciclos Deliberativos buscan que los ciudadanos definan los principios de diseño para una cartilla de comportamientos asociados a la iniciativa ‘Bogotá Modo Metro’. En las primeras jornadas, el objetivo esencial ha sido que los participantes comprendan a fondo la experiencia del Metro, identificando tanto las oportunidades como las barreras que se presentan para los usuarios. Primeramente, la sesión matutina inició con un acto simbólico de entrega de botones y, ya en la tarde, los asistentes se distribuyeron en comisiones de trabajo para abordar cinco aspectos clave: conocer, moverse, convivir, cuidar y disfrutar en el contexto del nuevo sistema de transporte.

En el segundo encuentro, que tuvo lugar en la Biblioteca Virgilio Barco, se profundizó en el análisis de las situaciones que ocurren en el Metro y se reflexionó sobre las condiciones que las propician. Adicionalmente, se llevó a cabo un conversatorio sobre el modelo prosocial y el enfoque comportamental que tendrá el Metro de Bogotá.

Durante la instalación del evento, Ursula Ablanque Mejía, secretaria de Planeación, recalcó que uno de los objetivos del alcalde Galán es que los temas de ciudad se discutan democráticamente, resaltando que "Bogotá Modo Metro va a ofrecer puntualidad, alegría, un sistema novedoso y que enamore al ciudadano". Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, hizo énfasis en el impacto urbano transformador de las estaciones. Para Javier Guillot, de la Fundación Corona, la participación juvenil es clave para fortalecer la democracia. Finalmente, María Alejandra Victorino, del Extituto de Política Abierta, invitó a la ciudadanía a enamorarse tanto de la ciudad como de los espacios de participación democrática.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se eligen los asambleístas ciudadanos para los Ciclos Deliberativos de Bogotá?

Según información de la Secretaría Distrital de Planeación, los 70 asambleístas de los Ciclos Deliberativos 2026 fueron seleccionados por sorteo público entre un total de 2.359 personas inscritas, buscando asegurar representatividad de las 20 localidades de Bogotá y de 10 grupos poblacionales diferenciales. Este proceso promueve diversidad y legitimidad en la construcción de recomendaciones ciudadanas sobre el Metro.

¿Cuál es el objetivo principal de los Ciclos Deliberativos relacionados con el Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el objetivo de los Ciclos Deliberativos es que los ciudadanos definan, de manera colectiva, los principios para una cartilla de comportamientos bajo la estrategia ‘Bogotá Modo Metro’. Se busca fortalecer hábitos y actitudes que mejoren la experiencia del uso del nuevo sistema de transporte, mediante el análisis, diálogo y propuestas de la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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