Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue implementando estrategias sólidas para fortalecer la preparación de su ciudadanía ante diferentes tipos de emergencias. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó recientemente el cierre de la segunda etapa de la Escuela de Preparación y Respuesta ante Emergencias, más conocida como Escuela CAM. Esta iniciativa está dirigida a líderes de los Comités de Ayuda Mutua (CAM), brigadistas y también a personas de la comunidad interesadas en adquirir herramientas y conocimientos clave para responder en situaciones de alto riesgo.

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De acuerdo con información suministrada directamente por el IDIGER, en este ciclo participaron 669 personas. La formación incluyó componentes presenciales en los que se integraron 285 brigadistas de diversas organizaciones, entre ellos se destacan 148 personas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) junto con el propio IDIGER, además de miembros de los CAM Santa Bárbara, CAM Estatal Centro, CAM Calle 100 y Subred Oriente. Así mismo, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) certificó a 60 participantes en cursos prácticos enfocados en técnicas para salvar vidas.

Uno de los momentos clave del ciclo fue la simulación de una emergencia real. Los asistentes debieron afrontar una situación ficticia: un incendio al interior de una bodega de la Corporación Andina SAS. Allí, los equipos asumieron roles específicos para aplicar los protocolos de emergencia, validando en la práctica lo aprendido sobre planes de contingencia, respuesta y recuperación posterior al evento. Estas actividades, de acuerdo con el IDIGER, buscan que los participantes consoliden destrezas para replicar procedimientos adecuados en sus propias organizaciones y comunidades.

La ciudad dispone actualmente de más de 68 Comités de Ayuda Mutua activos, espacios donde diferentes empresas y organizaciones se reúnen para potenciar la capacidad de respuesta ante sucesos inesperados. El propósito fundamental de la Escuela CAM, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, es que los conocimientos y habilidades desarrolladas no se queden solo en el ciclo formativo, sino que se sigan multiplicando hacia el Simulacro Distrital 2026 y más allá.

La Escuela CAM funciona bajo la Ley 1523 de 2012 y la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias (EDRE), articulando sesiones virtuales y encuentros presenciales, promoviendo no solo el aprendizaje teórico sino la ejecución práctica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se forman los brigadistas en la Escuela de Preparación y Respuesta ante Emergencias CAM?

De acuerdo con el IDIGER, la formación ofrecida por la Escuela CAM se compone de actividades presenciales, sesiones virtuales sincrónicas y ejercicios prácticos, como la simulación de incendios. Los participantes ponen en práctica sus conocimientos en escenarios reales, lo que permite validar los protocolos de emergencia y recuperación. Así, la capacitación abarca tanto saber qué hacer como aprender a ejecutarlo correctamente.

¿Qué son los Comités de Ayuda Mutua (CAM) y cuál es su función en Bogotá?

Los Comités de Ayuda Mutua (CAM) son grupos conformados por diferentes empresas y organizaciones que colaboran en la ciudad de Bogotá para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias. Según el IDIGER, estos espacios impulsan la coordinación y el apoyo mutuo, permitiendo que los conocimientos adquiridos en la Escuela CAM se repliquen, beneficiando a más ciudadanos y potenciando la prevención en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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