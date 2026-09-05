Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Usme, ubicada en el sur de Bogotá, se llevó a cabo el cierre de la segunda versión de ‘Usme, Juega, Aprende y Vive en Paz’, una iniciativa liderada conjuntamente por la Alcaldía Local de Usme y la Policía Comunitaria de la Metropolitana de Bogotá. Este proyecto reunió a estudiantes de cinco instituciones educativas, quienes participaron en actividades deportivas diseñadas para fomentar la sana competencia, promover la convivencia y fortalecer el tejido social en entornos escolares. La información fue confirmada por la Alcaldía Local de Usme y autoridades del distrito.

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La iniciativa nació como respuesta a la identificación, por parte de la Policía Comunitaria, de diversas problemáticas que estaban alterando la convivencia escolar en la zona. Entre las principales situaciones se encuentran las riñas, el consumo y la venta de sustancias, y fenómenos como el barrismo social, los cuales afectaban directamente el clima escolar. Ante este panorama, la estrategia se articuló con el objetivo de crear espacios de encuentro constructivo entre jóvenes de distintos colegios, canalizando sus intereses hacia el deporte y el compañerismo.

Durante más de 23 jornadas celebradas en días hábiles, los equipos rotaron en calidad de locales y visitantes, ofreciéndoles la oportunidad de interactuar, compartir y fortalecer nuevas relaciones fuera de los espacios habituales. Carlos Vera, referente de Deportes de la Alcaldía Local de Usme, señaló que “el deporte es la herramienta de la paz y es la mejor manera de lograr cambios”, destacando la transformación visible en los participantes a medida que el torneo avanzaba. Según Vera, la rivalidad inicial entre estudiantes se transforma progresivamente en espíritu competitivo sano y, al finalizar el torneo, muchos jóvenes encuentran en el deporte un camino de vida o una alternativa para su futuro.

La Alcaldía Local de Usme brindó importante apoyo en la organización del evento, proveyendo implementos deportivos como uniformes, balones y mallas, así como gestionando espacios adecuados para las distintas fases del torneo. Igualmente, facilitó procesos logísticos para el transporte de los equipos y garantizó el correcto juzgamiento de los encuentros. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) se sumó a la iniciativa, aportando personal de acompañamiento y desarrollando espacios de orientación para los participantes.

Durante el acto de clausura, la mayor Lady Pinzón destacó el papel de estas actividades en la formación integral de niños, niñas y adolescentes, subrayando que “es supremamente importante realizar estos juegos intercolegiados porque, a través del juego, los jóvenes aprenden a ganar y a perder, desarrollan su tolerancia y refuerzan principios y valores”. De acuerdo con lo expresado por la Alcaldía Local de Usme y la SDSCJ, el verdadero éxito del programa radica en su capacidad para transformar la competencia en una oportunidad para el reconocimiento mutuo y la sana convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactó la iniciativa ‘Usme, Juega, Aprende y Vive en Paz’ en el comportamiento de los estudiantes?

De acuerdo con autoridades como la Alcaldía Local de Usme y testimonios recogidos durante el evento, la iniciativa promovió un cambio significativo en la forma en que los estudiantes interactúan entre sí. Los participantes pasaron de la rivalidad y la competencia iniciales a establecer nuevas relaciones basadas en el respeto, la sana competencia y los valores, evidenciando el potencial del deporte para prevenir violencias y fortalecer la convivencia escolar.

¿Qué problemáticas buscaba atender el proyecto deportivo en los colegios de Usme?

El proyecto, originado por la Policía Comunitaria de la Metropolitana de Bogotá, surgió como respuesta a diversas problemáticas detectadas en los entornos escolares de Usme, tales como riñas, consumo y venta de sustancias, y barrismo social. Mediante el deporte, se buscó ofrecer una alternativa constructiva a los estudiantes, promoviendo espacios seguros de encuentro y contribuyendo a la prevención de la violencia entre jóvenes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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