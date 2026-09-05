Por: Portal Bogotá

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Este domingo 6 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá enfrentan cortes de luz, una medida que responde a trabajos de mantenimiento en las redes de suministro de energía llevados a cabo por Enel Colombia, de acuerdo con información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Los cortes programados tienen el propósito de garantizar la modernización y seguridad de la infraestructura eléctrica de la ciudad, por lo que los habitantes de algunas zonas deben prepararse para la interrupción temporal del servicio, que ocurrirá durante diferentes franjas horarias del día.

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Según la información divulgada, los sectores afectados corresponden a distintas localidades e involucran horarios y áreas precisas. En la localidad de Bosa, el corte de suministro se presenta desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., especialmente en el barrio San Diego, delimitado entre la carrera 79 a la carrera 81 y desde la calle 91 sur hasta la calle 93 sur. Por su parte, en Kennedy, la suspensión se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., afectando principalmente el barrio Lusitania, comprendido entre la carrera 67 y la carrera 69, y de la calle 9 a la calle 12.

En la localidad de Puente Aranda, los cortes están distribuidos en dos franjas horarias. El primero abarca desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., en el barrio Los Ejidos, desde la calle 11 a la calle 13 y entre la carrera 36 a la carrera 38. El segundo corte será desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m., afectando al barrio Pensilvania, en el área de la carrera 30 a la carrera 32 y desde la calle 5 hasta la calle 7.

Enel Colombia, responsable de la ejecución de estos trabajos, emitió una serie de recomendaciones clave para los habitantes de las zonas afectadas. La empresa sugirió desconectar los electrodomésticos para evitar daños ante eventuales intermitencias en el servicio. Asimismo, recomendó organizar las actividades diarias considerando los horarios de los cortes y minimizar la apertura de la nevera, con el objetivo de mantener los alimentos en buen estado. Otra sugerencia fue permitir el ingreso del personal técnico para agilizar las labores, siempre validando previamente la identidad de los trabajadores de Enel Colombia a través de su línea de atención, 601 5 115 115, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de luz el 6 de septiembre de 2026?

Los barrios afectados este domingo 6 de septiembre son San Diego en la localidad de Bosa, Lusitania en Kennedy y tanto Los Ejidos como Pensilvania en Puente Aranda. Los cortes de luz se llevarán a cabo en horarios específicos, según el área geográfica determinada por Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones ha dado Enel Colombia para afrontar los cortes de energía?

Enel Colombia aconsejó a los residentes desconectar electrodomésticos, programar sus actividades teniendo en cuenta la suspensión, evitar abrir la nevera durante el corte y autorizar la entrada de personal técnico, validando su identidad para mayor seguridad, durante las jornadas de mantenimiento de la red eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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