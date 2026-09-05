Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima es un dato fundamental para quienes habitan o visitan Bogotá, pues permite organizar las actividades del día y así evitar contratiempos indeseados. De acuerdo con el último informe oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), este domingo 6 de septiembre de 2026 la capital colombiana vivirá una jornada caracterizada por condiciones climáticas variadas, en especial en las primeras horas.

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El IDIGER advierte que durante la madrugada predominará el tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas aisladas en las localidades de San Cristóbal y Usme, sectores tradicionalmente afectados por cambios abruptos en el clima de la ciudad. En cuanto a temperaturas, se espera que el termómetro descienda hasta los 10 grados Celsius, un dato relevante para quienes programan actividades al aire libre en horas tempranas.

Avanzando hacia la mañana, el informe destaca la presencia de nubosidad variada, aunque continuará el predominio de clima seco en la mayor parte del territorio bogotano. Esta información brinda tranquilidad a quienes se desplazan por trabajo, estudio o recreación en las primeras horas del día, pues pueden anticipar un inicio de jornada sin lluvias intensas.

Además de la información actualizada entregada por el IDIGER, Bogotá cuenta con el apoyo del Sistema Alerta Bogotá (SAB), una herramienta tecnológica a disposición de la ciudadanía para consultar de manera inmediata y precisa las condiciones climáticas en tiempo real. En el portal oficial del SAB se puede monitorear el estado del clima con tan solo acceder a www.sab.gov.co. Esta facilidad contribuye a una mejor planeación y a la prevención de emergencias por condiciones meteorológicas adversas.

Otra alternativa útil es el portal Mapas Bogotá. Consultar allí el pronóstico de lluvias es sencillo y accesible desde cualquier dispositivo móvil o computador. El usuario solo debe ingresar al sitio mapas.bogota.gov.co, seleccionar el mapa de lluvias en la sección ‘Otros mapas’, digitar la dirección de interés y visualizar, en tiempo real, las condiciones en la ubicación deseada. Así, quienes residen o transitan por la ciudad pueden planificar sus desplazamientos con mayor seguridad.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en tiempo real en Bogotá?

El pronóstico de lluvias en tiempo real en Bogotá puede consultarse utilizando herramientas oficiales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB) o la plataforma Mapas Bogotá. Estas permiten visualizar información sobre lluvias y otras variables meteorológicas de manera actualizada, facilitando la toma de decisiones para evitar inconvenientes relacionados con el clima.

¿Qué significa IDIGER y cuál es su función en Bogotá?

IDIGER corresponde al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá. Esta entidad se encarga de monitorear y reportar las condiciones climáticas, así como de implementar acciones para minimizar los riesgos asociados a fenómenos naturales en la ciudad. Su labor es clave para la prevención y gestión de emergencias a nivel distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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