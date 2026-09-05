Por: Portal Bogotá

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Más de 200 personas habrían sido víctimas de procedimientos estéticos invasivos practicados de forma irregular en Bogotá, según evidenció la Fiscalía General de la Nación. Los hechos tuvieron lugar en varios inmuebles que, aparentemente, contaban con todo lo necesario para simular la atención en centros habilitados de salud: personal, auxiliares, camillas y equipos que daban sensación de seguridad. Los responsables de estas prácticas serían Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua, quienes no tendrían títulos profesionales de medicina o cirugía ni la idoneidad para realizar intervenciones de tal complejidad, como lo señala la misma Fiscalía.

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De acuerdo con la investigación, las intervenciones incluían liposucciones, lipólisis láser, aumento de glúteos, rinoplastias y transferencias de grasa, entre otros procedimientos. Sin embargo, estos se efectuaban bajo serias irregularidades: carecían de valoración por profesionales certificados en anestesiología, no contaban con historias clínicas, y los protocolos de asepsia eran inexistentes.

La Fiscalía General de la Nación documentó casos en los cuales las víctimas, en pleno acto quirúrgico, despertaron por el dolor. Frente a sus intentos de expresar la molestia, las acciones de Henao y Lengua presuntamente incluyeron sujetarlas o taparles la boca para evitar que gritaran. Estas prácticas, según la entidad, no solo representaron un enorme riesgo para la salud y la vida, sino que se cometieron al amparo de diplomas falsificados que los señalados presentaban para generar confianza y atraer a los pacientes.

El acceso a estos servicios irregulares se promocionaba por medio de redes sociales, aprovechando precios bajos y anuncios llamativos, estrategia con la cual lograron recaudar más de 568 millones de pesos. Esta suma corresponde a los pagos de 59 personas identificadas hasta el momento por las autoridades. Toda la operación dejó a la luz un patrón sistemático de estafa, apoyado en la falsedad documental y en la creación de una estructura para delinquir.

Por estos hechos, una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín imputó a Henao y Lengua los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público (estas conductas calificadas como agravadas) y fraude procesal. Ambos aceptaron los cargos. Tras la investigación, fueron capturados en la localidad de Usaquén (Bogotá) por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en conjunto con el Gaula Militar, y se incautaron los diplomas presuntamente falsos, dinero en efectivo y elementos propios de las intervenciones irregulares. La denuncia ciudadana, según la Fiscalía, es fundamental para avanzar en la lucha contra este tipo de delitos y permitir que Bogotá camine segura.

¿Qué delitos cometieron Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua en el caso de los procedimientos estéticos irregulares en Bogotá?

Según la Fiscalía General de la Nación, Henao y Lengua fueron imputados y aceptaron los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público (tres conductas agravadas) y fraude procesal. Todos los delitos derivan de la prestación irregular de procedimientos estéticos a decenas de personas en Bogotá.

¿Cómo funcionaba la oferta de cirugías estéticas irregulares promocionadas en redes sociales en Bogotá?

La oferta se promocionaba principalmente mediante redes sociales, donde los presuntos responsables presentaban promociones y precios bajos para atraer pacientes. Además, utilizaban diplomas presuntamente falsos para dar apariencia de legalidad, lo que les permitió recaudar importantes sumas de dinero y realizar intervenciones estéticas sin contar con los requisitos de ley ni personal certificado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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