Por: Portal Bogotá

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Del 4 al 6 de septiembre de 2026, el corazón de Bogotá vibrará al ritmo del Más Cultura Local Fest, un evento convocado por la Alcaldía Local de La Candelaria. Este festival tiene como objetivo reunir a residentes, visitantes y turistas en el Distrito Creativo La Candelaria–Santa Fe, para vivir una agenda cultural diversa, centrada en el reconocimiento y la celebración del talento local, según la propia administración de la localidad. De acuerdo con la invitación oficial, las jornadas estarán marcadas por actividades artísticas, espacios pedagógicos, oferta gastronómica y emprendimientos que mostrarán la esencia bogotana a través de sus expresiones creativas más representativas.

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El festival es descrito como un encuentro para celebrar la creatividad de los artistas y agentes culturales, así como una oportunidad para el intercambio de experiencias y la circulación de diversas manifestaciones. La alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, aseguró: "Queremos que el Más Cultura Local Fest sea un espacio para encontrarnos, compartir y reconocer todo lo que se crea en La Candelaria [...] la cultura está viva, se transforma y se construye todos los días".

La programación contempla eventos en varios puntos emblemáticos del centro histórico. El sábado 5 de septiembre, la jornada comienza con la apertura de Aula Local y una presentación circense a cargo de La Boicot Company en la Universidad de Los Andes, seguidas por paneles de diálogo, oportunidades de networking y muestras de danza con acceso libre y con inscripción previa según la actividad. Ese mismo día, en la Plazoleta de los Talentos de la Alcaldía Local, se desarrollará Escena Local, Noche de Estrellas, un bloque artístico que incluye teatro, música, hip hop, performance y actos de agrupaciones como Ítaca, Bantum Producciones, Arte Expresivo Crew y la cantante Linda Habitante.

El domingo 6 de septiembre, la agenda incluye presentaciones en vivo, ventas de gastronomía local y exhibición de emprendimientos culturales en el Parque de los Periodistas, la avenida Jiménez, y City U. Entre los participantes destacados figuran la Orquesta de Instrumentos Andinos de Bogotá, la Compañía Dospuntos Circo, la compañía Danza Colombia Internacional y agrupaciones de jazz y folclor como Chaskij Trío y Phonoclórica. Además, una instalación permanente de grafiti a cargo de Akelarre Crew y una amplia muestra gastronómica y de emprendimientos estarán disponibles para los asistentes. Toda la agenda es de acceso libre en la mayoría de eventos, invitando a la ciudadanía a disfrutar y apropiarse de los espacios culturales de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del Más Cultura Local Fest en La Candelaria 2026?

La programación del Más Cultura Local Fest está compuesta por actividades entre el 4 y el 6 de septiembre que incluyen eventos pedagógicos y artísticos, presentaciones en vivo de música, teatro, danza, hip hop, muestras gastronómicas regionales y exposiciones de emprendimientos culturales. Las actividades se desarrollan principalmente en el Distrito Creativo La Candelaria–Santa Fe, la Universidad de Los Andes y espacios como la Plazoleta de los Talentos y el Parque de los Periodistas, con acceso gratuito y algunas actividades con inscripción previa.

¿Qué artistas y agrupaciones participan en el Más Cultura Local Fest en Bogotá?

Durante el festival participarán agrupaciones como Ítaca, Bantum Producciones, Arte Expresivo Crew, Kinesis Crew, La Boicot Company, la Orquesta de Instrumentos Andinos de Bogotá, Compañía Dospuntos Circo, Colectivo Teatro Independiente, Chaskij Trío, Phonoclórica y la cantante Linda Habitante, entre otros. Además, habrá presencia de colectividades gastronómicas, artistas visuales y emprendimientos creativos locales, todos representando distintas expresiones del talento bogotano.

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