Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una propuesta lúdica invita a niñas y niños a experimentar el arte de una manera innovadora. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta actividad reúne música, teatro, narración oral y literatura infantil en un taller que busca potenciar la creatividad y el trabajo colaborativo entre los más pequeños. El objetivo esencial de este evento es que los participantes, a través del juego, exploren diversas formas de expresión artística y comprendan cómo se integran para dar vida a una obra de teatro musical diseñada especialmente para un público infantil.

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La experiencia propone un espacio dinámico y participativo, donde los niños juegan y experimentan con instrumentos de percusión, objetos cotidianos, elementos de escenografía y personajes imaginarios. Así, convierten su imaginación y sus ideas en una experiencia escénica real, donde lo colectivo prima sobre lo individual. Según la información oficial, el taller se apoya en diferentes lenguajes artísticos: la percusión sirve para explorar ritmos y sonidos, los objetos cotidianos y componentes de escenografía transforman el entorno y ayudan a construir nuevos universos creativos. Además, la literatura y la narración son la base para inventar personajes y situaciones, lo que estimula tanto el lenguaje verbal como el corporal entre los participantes.

Más allá de una instrucción teatral convencional, la actividad prioriza el encuentro, el intercambio y la participación espontánea. Cada objeto e integrante puede ser parte de la historia en construcción y, mediante el aporte de ideas propias, se conforma una puesta en escena colectiva que permite a niñas y niños descubrir el trasfondo colaborativo de las creaciones artísticas.

La dirección del taller estará a cargo de Carlos Eduardo Prieto Vera. Con una duración de dos horas y un cupo máximo de 20 asistentes, la organización busca garantizar un ambiente activo donde niños y niñas de distintas edades —entre 4 y 10 años— interactúen y se apoyen mutuamente. La actividad, que tendrá lugar en las aulas múltiples de Maloka, es de ingreso libre, aunque requiere inscripción previa. Se trata, en suma, de una oportunidad para acercarse al teatro musical desde una perspectiva lúdica y experimental, en un contexto que favorece el desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse los niños en el taller de teatro musical en Maloka?

La inscripción para el taller es libre y se realiza de manera anticipada a través de un formulario en línea que ofrece la Alcaldía de Bogotá. Es fundamental diligenciar el formulario antes de asistir, ya que los cupos están limitados a 20 participantes para asegurar una experiencia personalizada y participativa.

¿Por qué la combinación de música, literatura y percusión potencia la creatividad infantil?

La integración de música, literatura y percusión crea un entorno que fomenta la experimentación, el sentido del juego y el intercambio de ideas entre niñas y niños. Al explorar sonidos, imaginar historias y transformar objetos cotidianos en recursos escénicos, los participantes desarrollan habilidades creativas mientras trabajan colectivamente en el proceso artístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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