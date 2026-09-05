Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa reforzando su compromiso en la lucha contra el hurto, demostrando la efectividad de las acciones operativas desarrolladas por la Policía de Bogotá para enfrentar delitos de alto impacto. Un reciente caso evidencia cómo el trabajo articulado de las autoridades permitió la aprehensión de un hombre y una mujer, quienes presuntamente despojaron de una pulsera de oro, avaluada en 10 millones de pesos, a una ciudadana de 82 años de edad en el norte de la capital, según información oficial citada por la Alcaldía de Bogotá y la Policía de Bogotá.

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El hecho se presentó en la avenida Suba con calle 127, en el barrio Lagos de Córdoba. La víctima fue abordada por los señalados responsables mientras estos circulaban en un vehículo particular. Mediante engaños, simulando ser videntes, lograron que la mujer adulta mayor les entregara su joya. Tras consumar el hurto, el hombre descendió del automóvil e intentó huir, atravesando la avenida a pie para eludir a los uniformados.

De acuerdo con lo reportado, las patrullas de vigilancia del CAI Alhambra activaron de inmediato el denominado plan candado, una estrategia policial para cerrar vías y localizar a los responsables rápidamente. Así, el hombre fue interceptado en la carrera 125 con avenida Suba. En un intento por deshacerse de la prueba, arrojó la pulsera hurtada al tejado de una vivienda cercana. Sin embargo, gracias al uso de un dron de la Policía, se pudo localizar y recuperar el objeto en cuestión, según el informe oficial difundido por la Policía Metropolitana de Bogotá en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Paralelamente, otra patrulla del sector logró detener el automóvil y proceder con la captura de la mujer que acompañaba al sospechoso. Tanto los capturados como el vehículo inmovilizado y la pulsera recuperada fueron posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es importante destacar que la víctima, acompañada de sus familiares, reconoció plenamente a las dos personas como responsables del ilícito.

Las autoridades reiteran la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier hecho que atente contra la convivencia o represente un acto delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123; esta herramienta resulta clave para fortalecer los procesos sancionatorios e investigativos que buscan garantizar la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía de Bogotá tras el robo a la adulta mayor en Suba?

La Policía de Bogotá activó de forma inmediata el plan candado, bloqueando las salidas en el sector e interceptando a los sospechosos. Además, utilizó un dron para localizar la pulsera de oro arrojada al tejado de una vivienda, logrando recuperar el objeto hurtado y llevar a los responsables ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué es importante denunciar delitos en la Línea de Emergencias 123 de Bogotá?

Denunciar delitos a la Línea de Emergencias 123 es fundamental para que las autoridades puedan iniciar acciones rápidas de investigación y sanción. Esta línea facilita la intervención oportuna de la Policía y otros organismos, fortaleciendo así la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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