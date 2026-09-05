Por: Portal Bogotá

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El avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá ha alcanzado un nuevo hito con la finalización de una de sus estructuras más representativas: el puente ferroviario de 215 metros de longitud, ubicado en la intersección de la avenida Caracas con calle 26. Esta superestructura fue destacada recientemente por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien reiteró la importancia de terminar este puente para cumplir con el sueño histórico de la ciudad de tener un metro propio. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la culminación se marcó con la fundida de la dovela de cierre, proceso que conectó ambos voladizos y dio continuidad al tablero del viaducto.

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Este puente es exclusivo para el tránsito del metro y, según información compartida por el alcalde Galán en la red social X, representa uno de los puentes ferroviarios más relevantes del país, con sus 215 metros de largo y 530 toneladas de acero. Su construcción implicó un reto de ingeniería debido a la necesidad de salvar grandes distancias entre apoyos y simultáneamente mantener la operación sobre la avenida Caracas, una de las principales vías de la ciudad.

La estructura presenta tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros cada una y una luz central de 100 metros. En términos sencillos, una "luz" es la distancia libre entre dos apoyos consecutivos de una estructura. Para sortear la distancia sin interferir significativamente en la infraestructura vial existente, se empleó el sistema de voladizos sucesivos, minimizando las afectaciones en la movilidad de la zona. Este método ha sido utilizado en otros puentes de la ciudad, como los puentes de la avenida Primero de Mayo con avenida 68, además de otros puentes ferroviarios en ejecución como el de la avenida NQS con calle Octava Sur.

La esquina de la avenida Caracas con calle 26 es estratégica, pues allí se conformará un nodo de movilidad donde confluirán la estación 13 ‘Estación Central’ del Metro, la estación Calle 26 de TransMilenio —el sistema de transporte masivo de Bogotá—, y, en un futuro, el Regiotram de Occidente. Aún continúan labores sobre el puente, incluyendo la construcción de una placa para recibir las vigas que sostendrán los rieles y las paredes laterales de la viga en U del viaducto.

Según la EMB, con corte al 31 de julio de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza un avance en su ejecución del 81,25 %, con obras desplegadas a lo largo de los casi 24 kilómetros del recorrido.

¿Qué avances presenta la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta el momento?

La Línea 1 del Metro de Bogotá, según datos de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), ya presenta un avance de ejecución del 81,25 % hasta el 31 de julio de 2026, con obras desarrollándose en los cerca de 24 kilómetros de su trazado.

¿Qué significa el sistema de voladizos sucesivos en la construcción del puente ferroviario?

El sistema de voladizos sucesivos se refiere a una técnica de construcción en la que las secciones del puente se van ensamblando hacia adelante sin necesidad de apoyos provisionales en el tramo central, una decisión clave para no interrumpir el tránsito en las importantes vías capitalinas durante la obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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