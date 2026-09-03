El acceso al Aeropuerto Internacional El Dorado presentó fuertes complicaciones durante la mañana de este jueves 3 de septiembre debido a un derrame de combustible en la Avenida Calle 26, en sentido oriente-occidente.

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La emergencia se registró a la altura de la carrera 103, cerca del sector del Puente Aéreo, y habría sido provocada por un vehículo cisterna que transitaba por este corredor.

El derrame obligó a afectar uno de los carriles de la calzada, generando un represamiento vehicular que se extendió por varios kilómetros y alcanzó sectores cercanos a la Avenida Boyacá.

La congestión afectó especialmente a los conductores que se dirigían hacia el aeropuerto, mientras algunos viajeros enfrentaron retrasos en sus desplazamientos y tuvieron que buscar rutas alternas.

Bogotá Tránsito confirmó la emergencia y desplegó equipos especializados para controlar el derrame, regular el tráfico, señalizar la zona y realizar labores de limpieza.

Las autoridades también reportaron la presencia de una mancha de aceite sobre el pavimento, por lo que se mantuvieron medidas preventivas para evitar accidentes.

Ante la situación, se recomendó a los viajeros que tenían vuelos programados salir con suficiente anticipación, evitar el corredor si no era necesario y conducir con precaución, especialmente motociclistas y vehículos de carga.

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