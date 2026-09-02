Desde las 9 de la mañana de este miércoles, las personas empezaron a reportar trancones más grandes de lo usual en la calle 80, cerca al portal, principal vía de la capital para movilizarse hacia el occidente.

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Según información de las autoridades, el origen era un choque entre dos buses intermunicipales que empezaron a afectar la operación en los carriles mixtos y en el carril de Transmilenio.

Este sistema de transporte público explicó en sus redes sociales el origen de los hechos así:

Al ver esta situación, las personas que se movilizaban en los buses decidieron bajarse y empezar a caminar para buscar otras alternativas que les permitieran llegar a su lugar de destino.

Hasta el momento no han dado a conocer cuánto puede tardar la solución de este problema de movilidad, pero las imágenes muestran la magnitud de la situación.

Calle 80 en este momento. Transporte de mierda pic.twitter.com/uoYY2RGnuL — Nicolás Botero (@BoteroNicolas00) September 2, 2026

Trancón de @TransMilenio en la glorieta de la Calle 80 con NQS. Ya lleva 10 minutos pic.twitter.com/0MmE2VFWeM — Andrés Rodríguez (@andronida) September 2, 2026

El caos ya se extendió hasta la NQS y está afectando a las rutas que se van para diferentes partes de la capital.

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