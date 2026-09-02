Escrito por:  Redacción Bogotá
Sep 2, 2026 - 9:43 am

Desde las 9 de la mañana de este miércoles, las personas empezaron a reportar trancones más grandes de lo usual en la calle 80, cerca al portal, principal vía de la capital para movilizarse hacia el occidente.

Según información de las autoridades, el origen era un choque entre dos buses intermunicipales que empezaron a afectar la operación en los carriles mixtos y en el carril de Transmilenio.

Este sistema de transporte público explicó en sus redes sociales el origen de los hechos así:

Al ver esta situación, las personas que se movilizaban en los buses decidieron bajarse y empezar a caminar para buscar otras alternativas que les permitieran llegar a su lugar de destino.

Hasta el momento no han dado a conocer cuánto puede tardar la solución de este problema de movilidad, pero las imágenes muestran la magnitud de la situación.

El caos ya se extendió hasta la NQS y está afectando a las rutas que se van para diferentes partes de la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO