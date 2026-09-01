El robo de un carro en Engativá, occidente de Bogotá, desencadenó una persecución policial luego de que el propietario alertara que dentro del vehículo también había quedado su mascota, un bulldog francés.

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El dueño informó a la Policía poco después de que le hurtaran el carro y entregó los datos necesarios para identificarlo. Con esta información, los uniformados activaron un plan candado y comenzaron a seguir la posible ruta que habrían tomado los responsables del robo.

La reacción permitió localizar el vehículo en inmediaciones del Puente Aéreo, cerca del aeropuerto El Dorado, según explicó el teniente coronel José Bejarano, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 3 de la Policía de Bogotá. La ubicación del carro se logró entre 15 y 20 minutos después de que fuera reportado el hurto.

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Los policías interceptaron el automotor y capturaron a una persona que estaría relacionada con el robo. Sin embargo, al revisar el vehículo se llevaron una particular sorpresa: el bulldog francés continuaba dentro del carro, pues había quedado en el automotor desde el momento en que fue hurtado.

La mascota fue rescatada por los uniformados y posteriormente entregada nuevamente a su propietario. La Policía confirmó que el perro fue encontrado sano y salvo, mientras que el vehículo también fue recuperado y quedó bajo el procedimiento correspondiente.

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El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar su responsabilidad por el delito de hurto. Posteriormente, quedó en la URI del sector de La Granja mientras avanza el proceso judicial por estos hechos.

#OjodelaNoche | Los ladrones en Bogotá no perdonan ni a las mascotas: delincuentes se llevaron un carro con perro a bordo. Minutos después y tras una intensa persecución, fueron capturados por las autoridades. Vea los detalles Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻… pic.twitter.com/vnsWp7IXAu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 1, 2026

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