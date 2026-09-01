Una emergencia de grandes proporciones alteró la tranquilidad en el occidente de Bogotá durante las primeras horas de la mañana de este martes, 1 de septiembre de 2026. Un fuerte incendio estructural se desató al interior de una bodega que operaba simultáneamente como parqueadero y taller de latonería y pintura, ubicada estratégicamente sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 13, en la localidad de Fontibón.

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La conflagración obligó a una rápida y masiva movilización de unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes arribaron al sitio para combatir las intensas llamas y evitar que el fuego se propagara a los predios vecinos. De acuerdo con el reporte preliminar entregado por los organismos de socorro, afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales; sin embargo, el balance material dejado por el siniestro es absolutamente desolador para los propietarios y clientes del establecimiento.

Según los detalles conocidos a través de los informes periodísticos en el lugar, las pérdidas económicas ascienden a cientos de millones de pesos. El fuego devoró por completo cuatro camiones de carga y furgones que se encontraban guardados, así como un vehículo de alta gama avaluado en unos 400 millones de pesos que acababa de ingresar al taller para someterse a trabajos de reparación.

En declaraciones entregadas a los medios de comunicación, Jonathan, propietario del establecimiento comercial, expresó su profunda angustia ante la magnitud del desastre: “Millones de millones, habían furgones avaluados en millones, un carro grande en 400 millones de pesos, carros que acababan de entrar para arreglos destruidos totalmente. La pérdida es grande”, señaló visiblemente afectado.

Entre las primeras hipótesis que analizan los dueños y los peritos de emergencias, se indaga si el fuego pudo haberse originado a raíz de la acumulación de resina u otro tipo de material reciclable que se encontraba almacenado en este punto de la bodega.

A la angustia por los cuantiosos daños materiales y la destrucción total de los automotores se suma un drama de carácter sentimental: los afectados reportaron que un perro de raza Pitbull llamado Rockie se encuentra desaparecido desde el momento en que se inició la emergencia, por lo que piden ayuda para ubicarlo.

A esta hora, las autoridades competentes y los peritos de bomberos continúan adelantando las labores de enfriamiento, remoción de escombros y las respectivas investigaciones técnicas para esclarecer con precisión las causas que provocaron este voraz incendio que hoy enluta y golpea el bolsillo de los comerciantes en el occidente de la capital.

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