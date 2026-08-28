Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno de Abelardo De la Espriella dio un primer paso para retomar la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia.

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Tal como lo había anunciado durante su campaña presidencial, el Ejecutivo derogó la medida que desde 2015 fue adoptada por el gobierno de Juan Manuel Santos, en medio del proceso de negociación con las Farc, y significó la salida del glifosato de las estrategias de erradicación aérea de cultivos de coca.

Sin embargo, la derogatoria no significa que la aspersión aérea pueda comenzar de manera inmediata. Para volver a utilizar aeronaves tripuladas en la erradicación de cultivos ilícitos, el Gobierno deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

La Corte determinó que el uso del glifosato no está prohibido en Colombia, pero sí está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos técnicos, ambientales y de protección de las comunidades.

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Uno de los principales requisitos está relacionado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que deberá contar con un Plan de Manejo Ambiental General vigente para la actividad, de acuerdo con lo establecido por la Corte en la Sentencia T-413 de 2021.

Además, antes de implementar el programa en territorios donde existan comunidades étnicas, el Gobierno deberá adelantar los respectivos procesos de consulta previa, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los parámetros fijados por la Corte Constitucional.

Visita a la Sala Plena de la Corte Constitucional. 🇨🇴 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

Gobierno también desmonta nuevo comité para monitorear cultivos ilícitos

De manera paralela, el Gobierno de De la Espriella tomó otra decisión relacionada con la política de lucha contra los cultivos ilícitos.

Según pudo establecer este medio, el Ejecutivo expidió la Resolución 008 de 2026, mediante la cual derogó en su totalidad la Resolución 005 del 6 de agosto de 2026. Esta última había creado un Comité Científico permanente encargado de intervenir y revisar el monitoreo de los cultivos ilícitos en el país.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 008 del 18 de agosto de 2026, firmada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, en calidad de presidente del organismo.

De acuerdo con el documento, la decisión respondió a una evaluación en la que se identificaron riesgos jurídicos, operativos y relacionados con la seguridad técnica del nuevo comité.

Uno de los principales argumentos fue la superposición de funciones con el Comité Técnico Interinstitucional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), creado en 2009 y actualizado en 2021. Según el análisis, mantener ambas instancias podía generar duplicidad administrativa e incertidumbre sobre las competencias para el análisis metodológico y la elaboración de informes sobre cultivos ilícitos.

El Gobierno también advirtió sobre posibles dificultades en la relación con organismos internacionales. El SIMCI funciona de manera conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por lo que la creación de un nuevo comité implicaba nuevas obligaciones de información y procedimientos que, según la resolución, podían afectar la gobernanza técnica establecida en los acuerdos de cooperación vigentes.

Otro de los argumentos estuvo relacionado con la protección de información estratégica. La resolución cuestionó que el comité creado en agosto permitiera a expertos externos y académicos acceder a información geoespacial, bases de datos primarias y metodologías reservadas sin que existiera previamente un marco suficiente para regular aspectos como la gestión de riesgos, los conflictos de interés, la confidencialidad y la reserva legal.

Con la derogatoria de la Resolución 005, el Gobierno cerró la puerta a este nuevo comité consultivo y mantuvo el esquema interinstitucional utilizado para la medición y reporte de los cultivos ilícitos en Colombia.

En ese contexto, la decisión sobre el glifosato y la eliminación del nuevo comité hacen parte de los primeros movimientos del Gobierno de Abelardo De la Espriella para modificar la estrategia estatal frente a los cultivos de coca y la política de erradicación de drogas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.