Por: Portal Bogotá

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El bienestar de las y los jóvenes en Bogotá es una prioridad dentro del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', y en ese marco surge la creación de la comunidad 'Somos E'. Esta iniciativa, presentada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), está dirigida especialmente a estudiantes becados de la ciudad, con el fin de acompañarlos a lo largo de su trayectoria educativa y brindarles herramientas para culminar sus estudios. De acuerdo con Diego Escallón, director (e) de la agencia Atenea, el objetivo central es consolidar una red de acompañamiento que fortalezca los vínculos entre jóvenes, promueva el desarrollo de sus capacidades y los conecte de manera integral con oportunidades dentro y fuera del aula.

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'Somos E' plantea una propuesta integral basada en cuatro experiencias diseñadas para responder a distintos intereses y necesidades juveniles. En primer lugar, “Caminos Compartidos” ofrece mentorías personalizadas que buscan orientar y acompañar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional. Luego está “Pase Atenea”, que funciona conectando a los jóvenes con beneficios y oportunidades de entidades aliadas. Por otra parte, “Fuerza Joven” pone el foco en el desarrollo de habilidades y el liderazgo, fomentando la formación de competencias útiles para la vida universitaria y laboral. Finalmente, “El Parche” es un espacio orientado a la participación y al compartir experiencias, promoviendo la integración y la construcción de comunidad.

Según Atenea, una de las claves de la comunidad está en la articulación con aliados, es decir, organizaciones y actores que aportan experiencias, saberes y beneficios a los jóvenes, ampliando así sus posibilidades y fortaleciendo las redes de apoyo. Tal como lo señaló Carolina Huertas, estudiante de derecho y beneficiaria, “ser parte de 'Somos E' es saber que no estamos solos en este camino” y que existen personas, espacios y oportunidades para seguir avanzando, especialmente en los momentos difíciles.

Esta comunidad representa un paso hacia el fortalecimiento del acompañamiento a los 'Jóvenes a la E', permitiendo que mantengan un vínculo constante con nuevas oportunidades, experiencias y redes de apoyo durante su proceso formativo. Así, 'Somos E' se consolida como un espacio clave para motivar, apoyar e impulsar el talento juvenil en Bogotá, más allá del ámbito académico tradicional.

¿Qué es la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) y cuál es su función?

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) es una entidad que busca acompañar y fortalecer el proceso de formación de los jóvenes en Bogotá, ofreciendo respaldo, oportunidades y herramientas para que puedan culminar satisfactoriamente sus estudios y desarrollar sus proyectos de vida.

¿Cuáles son los beneficios de hacer parte de la comunidad 'Somos E' para los jóvenes en Bogotá?

Ser parte de 'Somos E' permite a los jóvenes acceder a mentorías, oportunidades de aliados, espacios de desarrollo de habilidades y liderazgo, así como a redes de apoyo durante su trayectoria educativa, mejorando sus posibilidades de culminar sus estudios y potenciar sus capacidades personales y profesionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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