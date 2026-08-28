Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa tiene como objetivo primordial recuperar el espacio público y fortalecer la seguridad en los barrios. En una reciente intervención liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), y contando con el respaldo de la Policía de Bogotá, se llevó a cabo una operación en la ronda del río Fucha, específicamente en el sector de Andalucía, en la localidad de Kennedy. Durante esta acción, el equipo desmontó cambuches, es decir, refugios improvisados que servían no solo como vivienda para habitantes de calle, sino también como escondite para droga, armas cortopunzantes y objetos robados, de acuerdo con la información suministrada por la SDSCJ.

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En la jornada participaron activamente otras entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Alcaldía Local de Kennedy. La intervención reveló que en los cambuches se ocultaban también más de una decena de armas cortopunzantes, dinero en efectivo presuntamente producto de la venta de estupefacientes, varias dosis de droga, así como siete celulares que serían objetos de hurto. Entre los elementos hallados se encontraban bicicletas, relojes, prendas de vestir, un sofá, colchón y alimentos, lo que evidencia el múltiple uso y el impacto negativo de estos espacios tanto en la seguridad como en la convivencia de los vecinos del sector, de acuerdo con lo reportado por la Alcaldía de Bogotá.

Finalizada la remoción de los cambuches, más de treinta funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, junto a la comunidad, emprendieron labores de embellecimiento en la zona. Se sembraron 50 plantas, gesto que los habitantes calificaron como positivo y transformador para el entorno, según sus mismos testimonios. La jornada, que duró más de dos horas, logró la recuperación de 120 metros cuadrados de espacio público y la recolección de 10 metros cúbicos de residuos sólidos, eliminando focos de inseguridad y mejorando la calidad de vida en el barrio.

La Administración Distrital recalca que la recuperación del espacio público sigue siendo una de sus prioridades y que continuará adelantando acciones para garantizar que la ciudad sea segura para todos los bogotanos. Así mismo, la Secretaría de Seguridad resalta la importancia de la veeduría y la colaboración ciudadana para detectar y reportar zonas o situaciones que afecten la convivencia. Se invita a la comunidad a utilizar la Línea de Emergencias 123 para reportar hechos delictivos y contribuir así a que Bogotá sea una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se llevó a cabo la recuperación del espacio público en la ronda del río Fucha en Kennedy?

La intervención fue liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en colaboración con la Policía de Bogotá y entidades como la Secretaría de Ambiente, UAESP, DADEP y la Alcaldía Local de Kennedy. El trabajo consistió en desmontar cambuches utilizados para actividades ilícitas y posteriormente renovar el espacio mediante la siembra de plantas y recolección de residuos.

¿Por qué es importante denunciar hechos que afectan la convivencia a la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

Denunciar a través de la Línea de Emergencias 123 permite activar procesos sancionatorios o investigativos que contribuyen a la lucha contra el crimen y fortalecen la seguridad ciudadana. La participación activa de la ciudadanía es clave para detectar situaciones irregulares y mejorar la convivencia en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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