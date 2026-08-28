Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un caso que ha conmocionado a los habitantes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, involucra a Cristian Leonardo Pinzón Méndez, quien fue capturado el 21 de agosto por orden judicial en el barrio Las Margaritas. Las autoridades y la Fiscalía General de la Nación lo señalan como presunto responsable de abusar sexualmente y asesinar a su propia madre el pasado 14 de julio, un hecho cuya gravedad y crudeza ha generado fuerte rechazo y preocupación entre los residentes del sector y los familiares de la víctima.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el entorno al interior del hogar de Pinzón Méndez estaba marcado por un ciclo previo de violencia psicológica ejercida por el hijo hacia su madre. Se han recopilado evidencias que apuntan a que el sindicado acostumbraba intimidar y exigir dinero a la víctima, lo que configura un patrón de abuso que terminó, presuntamente, en la trágica noche del 14 de julio. Según los avances de la investigación, esa noche el procesado habría cometido acceso carnal violento agravado contra su madre y, posteriormente, le habría quitado la vida dentro de una vivienda.

Tras el crimen, el presunto victimario intentó distraer la atención y ocultar lo sucedido. Según información confirmada por la Fiscalía General de la Nación, Pinzón Méndez habría empleado el celular de su madre para transmitir mensajes de texto y una fotografía a otros familiares, fingiendo que la mujer continuaba viva pero con problemas de salud, buscando así evitar sospechas inmediatas sobre su desaparición y el crimen cometido.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado —es decir, el asesinato de una mujer por razones de género, lo que agrava la penalidad del homicidio—, acceso carnal violento agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, delitos especialmente graves dentro del sistema penal colombiano. Aunque Pinzón Méndez no aceptó cargos, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se desarrollan todas las etapas del proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos imputados a Cristian Leonardo Pinzón Méndez según la Fiscalía General de la Nación?

La Fiscalía General de la Nación imputó a Cristian Leonardo Pinzón Méndez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, derivados del presunto abuso y asesinato de su madre, así como de las acciones posteriores para ocultar el crimen.

¿Qué significa el delito de feminicidio agravado en el contexto penal colombiano?

El feminicidio agravado se configura cuando el asesinato de una mujer ocurre por razones de género, es decir, cuando intervienen factores como violencia previa, relaciones de poder, o circunstancias que demuestran discriminación o menosprecio hacia la víctima por su condición de mujer, lo que implica una mayor gravedad y sanción en el marco del sistema penal colombiano.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)