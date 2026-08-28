Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La danza se convierte en un medio para explorar y celebrar la diversidad en Bogotá, gracias a la presentación de ‘Por los caminos de Colombia’, una obra preparada por el Ballet Tierra Colombiana y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Este espectáculo se presentará el domingo 30 de agosto de 2026 a las 11:30 de la mañana, en el Auditorio Ballet Tierra Colombiana, en la localidad de Teusaquillo, con boletería para el ingreso, tal como lo indicó la SDCRD.

Sigue a PULZO en Discover

‘Por los caminos de Colombia’ propone un recorrido imaginario por el país, invitando a los asistentes a descubrir las tradiciones, músicas, trajes y danzas que identifican a las distintas regiones colombianas. De acuerdo con la información de la SDCRD, el show está diseñado como un viaje artístico a través de las cuatro regiones nacionales, resaltando la multiplicidad de expresiones culturales construidas a lo largo de la historia.

La puesta en escena integra música en vivo, danza y vestuarios representativos, permitiendo experimentar de cerca las manifestaciones folclóricas propias de cada territorio. Esta combinación hace posible que cada región exponga sus ritmos, colores y movimientos distintivos, facilitando el reconocimiento de la riqueza cultural que forma parte del patrimonio colombiano.

La experiencia será guiada por el Segundo Elenco de Tierra Colombiana, que presentará coreografías originales basadas en tradiciones regionales. Así, el público podrá acercarse a la gran variedad de expresiones dancísticas existentes en el país y comprender cómo cada comunidad cuenta sus historias y celebra a través de la música y el baile.

La obra representa una oportunidad ideal para disfrutar en familia y acercarse a la danza folclórica colombiana. Más que un espectáculo, se trata de una invitación para redescubrir las raíces y conectar con el talento de los bailarines nacionales, en un plan pensado para compartir y celebrar la identidad cultural. La cita será el 30 de agosto de 2026, en el Auditorio del Ballet Tierra Colombiana, un escenario emblemático en el corazón de Bogotá.

¿Cuándo y dónde se presenta la obra ‘Por los caminos de Colombia’ en Bogotá?

La obra ‘Por los caminos de Colombia’ se presentará en el Auditorio Ballet Tierra Colombiana, ubicado en la calle 39A # 17-28, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, el domingo 30 de agosto de 2026, a las 11:30 a. m. Para asistir es necesario adquirir boletería.

¿Qué representa la diversidad cultural en la danza folclórica colombiana?

La diversidad cultural en la danza folclórica colombiana se expresa en la variedad de músicas, bailes, instrumentos y trajes que reflejan las tradiciones de diferentes regiones y comunidades. Esta multiplicidad es el resultado del encuentro de múltiples identidades, celebraciones y formas de contar historias dentro del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z